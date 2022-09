Na PSV-successen zit Cocu nu bij Vitesse: 'Ik denk nooit aan stappen terug'

Phillip Cocu is weer trainer. Na bijna twee jaar zonder club stond hij dinsdag voor het eerst weer op het veld, voor de spelersgroep van Vitesse. "In de eerste dagen gaat altijd heel veel tijd zitten. Ik moet de spelers en de staf leren kennen. Het zijn vaak chaotisch dagen."

Ook zijn vervolgavontuur bij Derby County was kortstondig: tijdens zijn tweede seizoen in de Championship werd hij ontslagen. En dus is Cocu ondanks de mooie toekomst die hem werd voorspeld geen trainer van een topclub, maar van de nummer veertien van de eredivisie.

"Ik denk nooit aan stappen terug. Ik sluit ook nooit dingen uit."

Is Cocu's oude werkgever PSV eigenlijk bij hem geweest? "Ik ben daar nooit in de picture geweest. Het zou ook wel heel snel zijn om ergens terug te keren. Het zijn dingen waar we het niet over hoeven te hebben, het is nooit aan de orde geweest", is hij duidelijk.

Adempauze

Cocu koos na zijn ontslag in Engeland bewust voor een adempauze. De sneltrein, die voetbal vaak is, en de beperkingen door corona deden hem beslissen om pas op te plaats te maken.