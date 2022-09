Jetten tegen energiebedrijven: geef wijzigingen 30 dagen van tevoren door

Minister Jetten roept energiebedrijven op zich aan een termijn van dertig dagen te houden, als ze hun tarieven willen verhogen. In de Tweede Kamer zei hij dat de termijn helder is.

Vorige week werd bekend dat verschillende bedrijven hun tarieven per 1 oktober willen laten stijgen en de Autoriteit Consument en Markt zei meteen daarna dat die aankondiging te laat kwam. De tarieven mogen pas omhooggaan als dat dertig dagen daarvoor is gemeld. Een aantal bedrijven verwees daarop naar algemene voorwaarden van de branche, waarin sprake is van een termijn van tien werkdagen.

Jetten: zeer onwenselijk

In het vragenuur in de Tweede Kamer spraken Kamerleden hun bezorgdheid uit over de situatie en Jetten toonde daar begrip voor. De minister voor Energie noemde het "zeer onwenselijk" als energiebedrijven zich niet aan de wettelijke termijn houden: "Juist in tijden van grote onzekerheid op de energiemarkten en van meerdere prijsstijgingen is het extra van belang dat de consument goed wordt beschermd en tijdig wordt geïnformeerd over wijzigingen in contracten en leveringen."

Jetten vindt de bepaling van tien dagen in de algemene voorwaarden irrelevant: "De ACM voert nu intense gesprekken met die bedrijven en mocht dat niet tot wijziging in de praktijk leiden, is het aan de ACM om juridische middelen in te zetten."

De minister noemde het "een eerste goede stap" dat Eneco vandaag bekendmaakte vanaf 1 november tariefwijzigingen dertig dagen van tevoren te gaan doorgeven. Maar Jetten benadrukte dat de bedrijven zich niet pas op 1 november, maar onmiddellijk aan de wet moeten houden.

Essent zegt dat het later deze week met een mededeling komt over de termijn waarop het tariefwijzigingen gaat bekendmaken.