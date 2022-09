Dodental omgeslagen pelgrimsboot Bangladesh loopt op naar 66

Het dodental van het bootongeluk van zondag in het noorden van Bangladesh is opgelopen naar 66. Dat zeggen de lokale autoriteiten. Eerder was nog sprake van 25 slachtoffers.

De boot met zo'n honderd hindoepelgrims sloeg om toen ze een tocht maakten naar een tempel voor het begin van een jaarlijks hindoefestival. Daarbij staken ze de Karatoya-rivier over in het district Panchagarh. Een deel van de pelgrims wist zichzelf in veiligheid te brengen door naar de kant te zwemmen.

Onder de doden zijn achttien kinderen. Zeker vijftien mensen worden nog vermist, zegt een bestuurder van de lokale regering tegen persbureau Reuters.

"Ik wil gewoon het gezicht van mijn moeder zien", zegt Deepak Chandra Roy tegen persbureau Reuters, terwijl hij naar zijn moeder zoekt. Zijn zoon werd gered en overleefde daardoor het bootdrama.

Bij ongelukken op het water in Bangladesh komen jaarlijks honderden mensen om het leven. Het land telt veel waterwegen en voor het onderhoud is op veel plaatsen weinig aandacht.