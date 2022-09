OM mag met advocaat afspraak maken over strafmaat, oordeelt Hoge Raad

Het Openbaar Ministerie mag in rechtszaken afspraken maken met verdachten over het verloop van het proces, de precieze beschuldigingen en de bijbehorende straf. Deze procesafspraken, die pas sinds kort in het strafrecht worden ingezet om zaken sneller te laten verlopen, zijn onder voorwaarden toegestaan, heeft de Hoge Raad geoordeeld.

Er is (nog) geen wettelijke regeling over procesafspraken. De hoogste rechter geeft nu aan binnen welke kaders deze deals toch kunnen plaatsvinden.

Belangrijk is volgens de Hoge Raad dat de verdachte een eerlijk proces krijgt. Zo moet hij of zij rechtsbijstand hebben. Een verdachte mag dus niet op eigen houtje een deal sluiten met het OM. Ook moet de rechter nagaan of de verdachte begrijpt wat er is afgesproken.

Hoger beroep

Verder komen het OM en de verdediging nu soms overeen om geen hoger beroep in te stellen als de rechter de afspraken overneemt in het vonnis. Maar zo'n overeenkomst is volgens de Hoge Raad strikt genomen niet mogelijk, omdat in de wet staat dat men pas na de uitspraak van een beroep kan afzien.

Een hoger beroep kan dus gewoon worden ingesteld, maar een partij zal wel met een goed verhaal moeten komen waarom dat nodig is als het eerdere vonnis precies was als afgesproken.

Ook moet het OM rekening houden met de belangen van het slachtoffer en moeten de afspraken op een openbare zitting worden voorgelezen. Daarnaast is en blijft het aan de rechter om te oordelen of het proces eerlijk is verlopen en of de afgesproken straf juist is.