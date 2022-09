Qatar verplicht burgers en diplomaten dienst te doen als beveiliger bij WK

Eerder maakte correspondent Daisy Mohr deze video over wat we kunnen verwachten bij het WK in Qatar:

Eerder sloot het golfstaatje al een overeenkomst met Turkije over de inzet van 3.000 politieagenten uit dat land. Het WK begint in Doha op 21 november en duurt tot 18 december.

Uit documenten, in handen van persbureau Reuters, blijkt dat de nieuwe beveiligers worden getraind om wachtrijen bij stadions te begeleiden, fans te fouilleren en alcohol, drugs of wapens op te sporen.

Qatar heeft honderden burgers opgeroepen voor een verplichte militaire dienst, waarbij ze als beveiliger moeten optreden tijdens het WK voetbal in november. Ook diplomaten die momenteel in het buitenland verblijven, moeten terugkeren.

Vanavond is de loting voor het WK voetbal in Qatar: een conservatief land waar alcohol beperkt verkrijgbaar is, homoseksualiteit strafbaar is en vrouwen minder mogen dan mannen. Daisy Mohr neemt je mee en laat zien wat fans bij het WK kunnen verwachten. - NOS