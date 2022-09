Situatie Ter Apel is 'onhoudbaar', gemeente wil nieuw contract met COA

De gemeente Westerwolde moet op korte termijn met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers om tafel omdat het landelijke aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel tegen de afspraken in al maanden overvol zit. De situatie is volgens een grote meerderheid van de gemeenteraad 'onhoudbaar'.

De situatie voor de poort van het aanmeldcentrum is al maandenlang inhumaan, de overlast voor de inwoners van Ter Apel te groot en de werkdruk voor de medewerkers te hoog. Dat stellen de raadsleden in een motie die morgen naar verwachting vrijwel unaniem wordt aangenomen.

Nu de situatie niet verbetert, wil de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders opdragen binnen een maand juridische stappen te zetten. Maar voordat dat kan moet de gemeente volgens het contract met het COA eerst in gesprek met de instantie.

Nieuwe overeenkomst afdwingen

In dat gesprek wil de gemeente een nieuwe overeenkomst afdwingen, waarin staat dat er binnen een jaar in ieder geval drie extra aanmeldcentra in het land bij moeten komen. Ook moeten er voldoende opvangplekken worden gecreëerd en moet er een werkbaar plan komen voor het geval dat het aanmeldcentrum weer overloopt.

Als het COA hiermee niet akkoord gaat, sluit raadslid en initiatiefnemer Marco Visscher (Gemeentebelangen) niet uit dat de gemeente de huidige overeenkomst zal ontbinden. Dat zou kunnen betekenen dat het aanmeldcentrum in Ter Apel moet sluiten.

Veel steun voor voorstel

De gemeente kan het gesprek afdwingen, omdat in het contract met het COA staat dat er niet meer dan tweeduizend asielzoekers opgevangen mogen worden in Ter Apel. Het afgelopen jaar gebeurde dat toch.

Alle politieke partijen in Westerwolde steunen het raadsvoorstel, behalve de PVV. Die wil het voorstel niet steunen omdat in de motie staat dat er extra opvangplekken en aanmeldcentra bij moeten komen, en daar is de partij op tegen.

Het COA wil nu niet reageren omdat de motie formeel nog moet worden aangenomen, meldt RTV Noord.