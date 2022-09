Van de Zandschulp trekt Davis Cup-vorm door, Van Rijthoven sneuvelt

Botic van de Zandschulp heeft zijn Davis Cup-vorm meegenomen naar het ATP-toernooi van Tel Aviv. De beste Nederlandse tennisser van dit moment was in de eerste ronde veel te sterk voor João Sousa: 6-2, 6-3.

Na zijn vroege uitschakeling in de tweede ronde van de US Open, heeft Van de Zandschulp weer heel wat terrein terug te winnen op de wereldranglijst. De huidige nummer 35 speelt in de tweede ronde tegen qualifier Liam Broady.

In de Davis Cup had Van de Zandschulp vorige week al zijn drie partijen gewonnen, waardoor Nederland zicht plaatste voor de kwartfinales.

Van Rijthoven verliest van Rune

Tim van Rijthoven kwam toen niet in actie voor Oranje en speelde tegen Holger Rune zijn eerste partij sinds zijn veelbelovende grandslamoptreden in New York. Op het ATP-toernooi van Sofia verloor hij zijn eersterondepartij in twee tiebreaks: 6-7 (2), 6-7 (6).