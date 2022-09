Advocaat Weski door collega beschuldigd van doorspelen berichten Taghi

Ook ging het over berichten "woord voor woord" doorgeven "aan de ad", wat advocaat zou betekenen, en schreef Taghi aan zijn neef dat er brieven "privé" naar Weski gebracht moesten worden. "Er wordt dus gesproken over een parallelle communicatielijn via de andere advocaat, Weski. Die doorloopt buiten mijn cliënt om", aldus Seebregts.

Zo schreef een zoon van Taghi in een onderschept bericht dat het soms lukte om met zijn vader te communiceren. Dit was voor Youssef T. zich meldde als advocaat van Taghi.

In de Amsterdamse rechtbank was vandaag een tussentijdse zitting in de zaak tegen T., die maandenlang bij Taghi op bezoek ging in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught en daar stiekem boodschappen met hem uitwisselde.

Seebregts vindt dat uitgezocht moet worden hoe de andere communicatie van Taghi is verlopen, omdat niet langer vast zou staan dat alle berichten via Youssef T. in de buitenwereld kwamen. Eerder had de politie al vermoedens dat Weski gegevens doorspeelde aan Taghi, maar volgens het Openbaar Ministerie is toen niet gebleken dat dit klopte.

Weski reageert dan ook verbaasd op de aantijgingen van haar collega Seebregts. "Dit is allemaal uitgezocht door justitie en bleek geen juiste veronderstelling." Ze noemt de uitspraken "zeer onjuist en onterecht suggestief". Weski: "Kennelijk tracht de advocaat zijn cliënt te verdedigen ten koste van anderen, in dit geval ten koste van mij. Zeer laakbaar."

IJsfabriek

Volgens het Openbaar Ministerie doet eventuele andere communicatie van Taghi niets af aan het handelen van Youssef T. in de EBI. "Op beeld is precies te zien wat daar gebeurt." De advocaat en Taghi bespraken daar volgens het OM onder meer een gewelddadig ontsnappingsplan.

Vandaag meldde het OM ook dat Taghi via zijn neef wilde weten hoe het stond met investeringen in huizen, kapperszaken en een ijsfabriek. Later chatte een van zijn zoons hierover, wat volgens justitie bewijst dat T. ook deze boodschap heeft doorgespeeld.

"Perfect om valse facturen te maken", schreef Taghi's zoon over de fabriek, waar honderden kilo's chocola en ijs per dag gemaakt konden worden. Ook was hij bezig om kapperszaken te kopen. "Belangrijkste is dat ze al winst maken, zodat we er kosteloos geld doorheen kunnen sluizen."