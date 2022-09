SGP, VVD en CDA willen uitgaven aan defensie wettelijk vastleggen

De SGP wil in de wet vastleggen dat 2 procent van het bruto nationaal product naar defensie gaat. De oppositiepartij krijgt nu steun van de coalitiepartijen VVD en CDA daarvoor en de drie partijen dienen een wetsvoorstel in. "Door de oorlog in Oekraïne is het momentum er nu", zegt SGP-Kamerlid Stoffer.

Dat landen 2 procent reserveren voor hun krijgsmacht is een afspraak binnen de NAVO uit 2014. Nederland heeft deze zogeheten NAVO-norm lange tijd niet gehaald, net als andere landen trouwens. Dit jaar ligt de Nederlandse defensiebegroting nog onder de 1,5 procent. Maar inmiddels is besloten het tij te keren. Er gaan de komende jaren miljarden extra naar defensie en het is de bedoeling vanaf 2024 weer op de 2 procent te zitten.

Stoffer wil voorkomen dat er daarna opnieuw wordt bezuinigd. In het NOS Radio 1 Journaal zei hij vanmorgen: "We moeten niet weer in een situatie komen dat we ons leger verwaarlozen en niet voorzien van goede spullen. En laten we dat gewoon in de wet vaststellen. Dan weten we zeker dat we er gewoon staan op het moment dat het nodig is."

Opmerkelijk

Minister Ollongren van Defensie vroeg zich zaterdag in een interview met Trouw af wat het toevoegt om de 2 procentsnorm wettelijk te verankeren. "Dat roept weer andere vraagstukken op bij het ministerie van Financiën", zei ze. Ze voegde daaraan toe dat het kabinet nog met een officiële reactie komt.

Stoffer vindt de opmerking van Ollongren "wat opmerkelijk". "Het ministerie van Financiën vindt altijd alles lastig", reageert hij. "Maar ik denk dat het van belang is dat er een goede krijgsmacht staat, altijd."

Dat komt wat hem betreft voor investeringen in onderwijs, zorg en infrastructuur. "Allemaal prachtig en heel hard nodig. Maar als je de veiligheid niet op orde hebt, zijn al die andere investeringen nutteloos. Dat zien we in Oekraïne nu ook."