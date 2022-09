Froome roept op: 'Gebruik de Dutch reach, scheelt veel pijn bij wielrenners'

In Nederland werd automobilisten al in de jaren zestig van de vorige eeuw geadviseerd om de deur met de tegenovergestelde hand open te maken. Maar een vervolg kreeg dat niet, omdat het voor iedereen hier al vanzelfsprekend zou zijn dat er veel fietsers op de wegen reden.

Bij die zogeheten Nederlandse greep wordt het portier met de binnenste arm geopend. Zo maakt de automobilist of medereiziger een draai naar buiten en is het voor het uitstappen makkelijker te zien of er nog verkeer voorbijraast. Froome: "Je kijkt dan automatisch in de richting waar ander verkeer aan kan komen."

Chris Froome heeft een opmerkelijke oproep gedaan, nadat hij zondag geblesseerd is geraakt tijdens een trainingsrit. De wielrenner pleit voor het gebruik van de Dutch reach, een ooit in Nederland bedachte manier om een autodeur veiliger te openen.

In het buitenland is dat niet zo. Daarom is het in Engeland sinds dit jaar zelfs verplicht om de Dutch reach toe te passen bij het uitstappen. Overtreders riskeren een boete van 1.000 pond (omgerekend is dat 1.123 euro).

"Het gebeurde een meter voor me en ik had geen tijd om te remmen", blikt Froome terug op het ongeluk. "Gebruik de Dutch reach, dat scheelt veel pijn bij wielrenners."

Froome won in zijn carrière alle drie de grote wielerrondes, waaronder liefst vier keer de Tour de France. Dit jaar moest hij de strijd in die ronde staken na een positieve coronatest.