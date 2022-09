Dijkgraaf: afhandeling melding klokkenluider NPO niet correct

Bij de afhandeling van de melding van een klokkenluider bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een mogelijke misstand bij de publieke omroep is een aantal dingen niet correct verlopen. Dat schrijft minister Dijkgraaf aan de Tweede Kamer na een onderzoek door de 'Auditdienst Rijk'.

Het ging over een melding in 2020 met informatie over het salarisplafond bij de omroep. Dijkgraaf schrijft dat de melding wel "behandeld en afgehandeld" is. Maar de procedures die hiervoor binnen het ministerie zelf waren voorgesteld, zijn niet volledig gevolgd, erkent de minister.

Schijn van belangenverstrengeling

Dijkgraaf schrijft dat rond de melding een schijn van belangenverstrengeling is ontstaan, omdat de secretaris-generaal van het ministerie die bij de afhandeling betrokken was, niet transparant is geweest over haar vriendschappelijke relatie met de toenmalige voorzitter van de NPO. Het gaat om secretaris-generaal Hammersma en ex-NPO-voorzitter Rijxman (inmiddels wethouder in Amsterdam).

Volgens Dijkgraaf heeft het gebrek aan transparantie tot een onveilig gevoel bij de melder geleid. "Deze situatie had zich niet mogen voordoen", staat in zijn brief aan de Kamer.

De minister vindt het "een onjuiste afweging" dat een intern advies over de procedure rond de melding niet helemaal is opgevolgd. Volgens het ambtelijk advies zou degene die met de melder ging spreken "op verre afstand van de mediaportefeuille moeten staan"; Hammersma heeft het gesprek zelf gevoerd.

Intensieve gesprekken minister en topambtenaar

De minister benadrukt overigens dat uit het rapport niet blijkt dat secretaris-generaal Hammersma niet te goeder trouw heeft gehandeld en hij heeft geen reden om aan haar integriteit te twijfelen. Zij heeft spijt van haar afwegingen. Desondanks mogen de gemaakte fouten niet nog eens voorkomen, schrijft hij.

De minister heeft hierover "intensieve gesprekken" met Hammersma gevoerd en hij heeft er vertrouwen in dat "we de komende tijd in gezamenlijk overleg kunnen komen tot structurele verbeteringen". Ook moet er een verdere invulling komen "van de gewenste cultuur en het gevraagde leiderschap".

Volgens Dijkgraaf werkt zijn ministerie nu aan "een heldere standaardprocedure bij externe medlingen die straks bij elke ambtenaar bekend moet zijn".