Arnon Grunberg wint Johannes Vermeer Prijs 2022

Schrijver Arnon Grunberg wint dit jaar de Johannes Vermeer Prijs, de Nederlandse staatsprijs voor de kunsten. De jury was unaniem in het besluit. Grunberg heeft namelijk "met zijn literaire bijdragen onmiskenbaar grote invloed gehad op zijn generatie".

De jury roemt de schrijver vanwege de manier waarop hij zijn "eigen, volkomen herkenbare stem" in zijn proza verwerkt. "Na drie zinnen weet je dat hij aan het woord is, dat is een zeldzame kwaliteit."

Grunberg schrijft onder meer journalistieke reportages, filosofische essays, romans en columns. Daarin legt hij meer dan eens de vinger op de zere plek, oordeelt de jury. "Hij behoort tot de belangrijkste, meest veelzijdige en invloedrijkste kunstenaars van dit moment."

De Johannes Vermeer Prijs is een belangrijke erkenning voor Nederlandse kunst. De onderscheiding is bedoeld voor kunstenaars die in Nederland werken, uit verschillende disciplines. Zo won vorig jaar beeldend kunstenaar Natasja Kensmil en het jaar daarvoor fotograaf Rineke Dijkstra. Grunberg is de eerste winnaar uit literaire kring.