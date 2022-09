19 jaar cel voor hoofdverdachte in afpersingszaak rond fruitbedrijf Hedel

De hoofdverdachte in de afpersingszaak rond een fruithandel in Hedel is veroordeeld tot een celstraf van 19 jaar en 10 maanden. Het Openbaar Ministerie had eerder 26 jaar en 7 maanden tegen hem geëist.

De zaak omvat bijna twintig gewelddadige incidenten in de periode tussen januari 2020 en juni 2021, die de rechtbank omschreef als een "ongekende terreurcampagne". Hoofdverdachte Ali G. was daarin de spil. Werknemers van het bedrijf kregen thuis te maken met beschietingen en vuurwerkbommen. Er werd brand gesticht of een handgranaat voor de deur gelegd.

Ook zeven anderen hoorden hun straf. Drie van hen kregen celstraffen van 2, 6 en 9 jaar wegens betrokkenheid bij geweldpleging tegen en afpersing van het personeel van de fruithandel. Een jongen die betrokken was bij twee aanslagen in Tiel en Waardenburg kreeg jeugd-tbs. Twee mannen en een vrouw werden vrijgesproken, meldt Omroep Gelderland.

Cocaïne tussen bananen

De problemen voor de werknemers van De Groot begonnen in de zomer van 2019, toen ze een partij cocaïne vonden tussen de bananen. Het ging om 400 kilo met een straatwaarde van 30 miljoen euro. Het bedrijf seinde de politie in, die de drugs ophaalde en vernietigde.

Nog geen week later kreeg de directie de eerste dreig-sms'jes: "Wij stellen jullie aansprakelijk voor het verlies van onze handel. Jullie krijgen een boete van 1,2 miljoen euro." Er werd gedreigd een medewerker te liquideren als er niet werd betaald. De sms'jes zouden afkomstig zijn van de 37-jarige Ali G. Het fruitbedrijf weigerde en schakelde de politie in. Dat leidde tot de aanhouding van G. en enkele andere verdachten.

Door een fout van het OM kreeg de hoofdverdachte, terwijl hij in de cel zat, eind 2019 per ongeluk een lijst met 300 namen en adressen van werknemers van De Groot in handen. Hij zou vervolgens mensen buiten de gevangenis opdracht hebben gegeven om aanslagen te plegen op de genoemde adressen. Vanaf dat moment kregen de werknemers van De Groot te maken met een reeks gewelddadigheden.

Beveiligingsoperatie

De politie zag zich genoodzaakt een enorme beveiligingsoperatie op te tuigen. Iedereen op de lijst kon doelwit zijn. In de herfst van 2020 volgde een nieuwe reeks aanslagen, met als dieptepunt een brandbom door het raam van een huis in Hedel. De bewoners moesten uit het raam springen om aan de vlammenzee te ontkomen. Het huis brandde volledig af.

De politie pakte in totaal zo'n 25 verdachten op, vooral uitvoerders van aanslagen. Een deel van hen is eerder al veroordeeld. Zo kreeg de halfbroer van Ali G. tien jaar cel. Hij was de schakel naar de vermoedelijke opdrachtgever en ronselde uitvoerders, gaf adressen door en regelde zwaar vuurwerk.

Hoewel er sinds vorig voorjaar geen nieuwe incidenten meer zijn geweest, is de dreiging niet verdwenen. Nog altijd worden er mensen beveiligd. Hoofdverdachte G. zat al op een gevangenisafdeling met extra toezicht, maar werd onlangs overgeplaatst naar de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, kennelijk omdat hij opnieuw een gevaar vormde.