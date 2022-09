Schulting moet wennen aan nieuwe bondscoach: 'Wie is Niels? En wie is Suzanne?'

Het is even wennen, zelfs voor een drievoudig olympisch kampioen. Onder leiding van Jeroen Otter steeg Suzanne Schulting naar grote hoogte. Het leverde haar - al voor haar 25ste verjaardag - zes olympische plakken en zeven gouden WK-medailles op. Maar na zeven jaar staat niet langer Otter, maar Niels Kerstholt op het ijs al bondscoach van de Nederlandse shorttrackers. Otter heeft een sabbatical genomen, onduidelijk is nog in welke functie hij zal terugkeren bij de KNSB. 'Onderzoekende fase' Voor Schulting is het nogal een verandering, een seizoen niet kunnen aftrappen met de vertrouwde aanpak van Otter, maar met oud-topshorttracker Kerstholt aan het roer. De eerste weken verliepen zo moeizaam dat Schulting soms zelfs huilend op de baan zou hebben gestaan. "Hij is nog heel erg aan het zoeken: wie is Suzanne? En ik ben daarin aan het zoeken: wie is Niels." "Je zit in de onderzoekende fase", omschrijft Schulting hun samenwerking in aanloop naar de eerste wedstrijden. "Niels moet achttien sporters leren kennen, Jeroen kreeg er elk seizoen één of twee bij die hij moest leren kennen. Dat is natuurlijk heel anders."

Drievoudig olympisch kampioene Suzanne Schulting blikt tijdens de seizoenspresentatie vooruit op het nieuwe seizoen onder een nieuwe bondscoach. - NOS

De aanpak van Kerstholt zorgde in eerste instantie voor onzekerheid bij Schulting. "Het is prikkelend, maar op een gegeven moment ben ik ook wel weer heel erg op zoek naar mijn eigen routine. Wat deed ik vorig jaar, wat deed ik het jaar ervoor?" "Soms is het lastig. Je hebt een nieuwe coach met nieuwe prikkels, maar je weet soms niet zo goed hoe je ervoor staat. Dat heeft even tijd nodig. Ik merk, nu het seizoen dichterbij komt, dat ik dat terug begin te vinden." "Oh ja kijk, dat zijn de goede rondetijden", omschrijft Schulting het vertrouwen in zichzelf waar ze naar op zoek was, "dit is hoe het hoort te zijn". Kerstholt wil heel veel Het is voor Kerstholt ook niet gemakkelijk, de schoenen van Otter vullen. "Als je het overneemt van een succescoach, is dat meestal een heel lastige taak. Dat neemt niet weg dat je ook nieuwe dingen bij kan brengen. Ik merk aan de sporters dat iedereen net op een andere manier naar het verhaal kijkt, met een andere invalshoek. Dat is ook verfrissend en ik denk dat dat door sporters wel gewaardeerd wordt." "Ik heb gemerkt dat ik heel veel wil. Maar om alles op elkaar afgestemd te krijgen en continuïteit te brengen, ben je voor je het weet weer een paar maanden verder. We moeten de rust en de tijd nemen om het stapje voor stapje beter te laten gaan."

Niels Kerstholt is sinds deze zomer bondscoach van de Nederlandse shorttrackers. Hij kijkt terug op zijn eerste maanden en blikt vooruit op het seizoen. - NOS

Na het succes van de Spelen van Peking - vier medailles, waaronder twee gouden - wil Schulting de teugels dit seizoen een beetje laten vieren. Niet dat ze niet meer gretig is, maar in het na-olympische seizoen kan de druk iets van de ketel. "Ik ben nog steeds bezig met waar ik mezelf kan verbeteren. En het frustreert me dan ook als bepaalde dingen niet lukken." "Maar ik heb een veel relaxtere zomer gehad dan afgelopen jaar. Veel trainingskampen en corona maakten het best wel panisch. De wereld is weer open, we konden weer naar de terrassen. Voor mij is het heel prettig geweest om het schaatsen op een iets relaxtere manier te benaderen." "Ik heb er de afgelopen twee jaar best wel strak ingezeten voor mezelf, alles voor het grotere doel. Ik had het wel nodig om even te ontspannen."

Suzanne Schulting - ANP

De hoofddoelen van Schulting zijn de wedstrijden die pas na Oud en Nieuw worden verreden. "Ik wil er in het eerste gedeelte van het seizoen wat relaxter in staan. Mijn focus ligt op de EK, de wereldbekerfinale in Dordrecht en de WK, dat zijn voor mij de drie belangrijkste wedstrijden." "Tot dat moment wil ik de wereldbekers lekker solide schaatsen. Natuurlijk neem ik geen genoegen met zilver of brons, of als ik niet op het podium sta. Maar de focus ligt meer op de tweede helft van het seizoen om mijn hoofd iets meer rust te geven."

Shorttrackseizoen 2022/2023 De komende weekenden kunnen de Nederlandse shorttrackers zich bij Niels Kerstholt in de kijker rijden voor een plekje in de wereldbekerselectie. In het laatste weekeinde van oktober is de eerste van zes wereldbekers in Montreal. Half januari wordt het EK gehouden in Gdansk, een maand later is de wereldbekerfinale in Dordrecht. Het seizoen wordt van 10 tot en met 12 maart afgesloten met de WK in Seoul.

Zijn ambitie kan Kerstholt in twee woorden samenvatten. "Medailles winnen. Als coach ben ik op zoek naar continuïteit en hoop ik dat ze vaardigheden opdoen waar ze de komende jaren wat aan hebben. Je kan nu de beste zijn, maar je wil over vier jaar ook olympisch goud winnen. Dan moet je misschien niet elke dag willen leveren en kijken naar je resultaat." "Soms moet je een stapje terugdoen om mentaal tot rust te komen. Daar ben ik mee bezig geweest en dat wil ik ook zien in wedstrijden, dat er misschien tactisch wat anders gereden wordt. We moeten gaan zien hoe dat uitpakt." Bekijk hieronder een interview met de 25-jarige Kay Huisman, die zich dit seizoen voor het eerst voor de wereldbekercyclus hoopt te plaatsen: