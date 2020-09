Temperaturen boven de 30 graden in september: is dat normaal?

De komende dagen beloven zonnig en warm te worden. De temperaturen stijgen naar verwachting tot boven de 30 graden. "Dat zijn zeker uitzonderlijke waarden voor de tijd van het jaar", weet NOS-weerman Gerrit Hiemstra. Sinds 1901 is het maar vijf keer eerder voorgekomen dat de temperatuur in september in De Bilt boven de tropische grens van 30 graden uitkwam.

Dit jaar worden ook dagrecords niet uitgesloten, meldt Weerplaza. Het warmst wordt het waarschijnlijk dinsdag, op Prinsjesdag: dan kan het volgens het weerinstituut 27 graden worden in het noorden van Friesland tot 32 graden in delen van Brabant en Limburg.

Ook woensdag schijnt de zon uitbundig. Maar in vergelijking met de voorgaande dagen wordt het iets minder warm doordat in de loop van de dag een noordelijke wind opsteekt. "Woensdag draait de wind naar het noorden, dan komt er koelere lucht van zee en ook drogere lucht het land binnen. Tot die tijd voelt het buiten broeierig aan", aldus Hiemstra.

Oudewijvenzomer

Een mooie nazomer met temperaturen van boven de 30 graden is niet alleen zeldzaam, er zijn ook unieke aanduidingen voor. "Wij noemen het gewoon een nazomer", aldus Hiemstra.

Maar ook de termen 'Indian Summer', 'Oudewijvenzomer' en 'Sint Michielszomer' komen voorbij, weet Weerplaza. Met Indian Summer wordt in Noord-Amerika een periode van mooi weer in de late herfstmaanden aangeduid. Een Oudewijvenzomer verwijst naar lange spinnendraden die glimmen in de zon. In de Germaanse Oudheid werden deze draden gezien als levensdraden die door godinnen werden geweven. En Sint Michielszomer stamt af van de gedenkdag van de heilige Sint Michiel, op 29 september.

Of de tropische temperaturen ook zullen zorgen voor drukte op het strand? "Het water is nog warm", zegt Hiemstra. "Dat koelt altijd net iets langzamer af. Dus qua zwemmen zit je de komende dagen waarschijnlijk beter dan in het voorjaar."