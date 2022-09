Hotelschip voor asielzoekers definitief welkom in Huizen

Huizen krijgt er in oktober een opvangplek voor asielzoekers bij. Net als eerder dit jaar wordt er een hotelschip aangelegd in de werkhaven. Op het schip kunnen maximaal 190 asielzoekers tijdelijk worden opgevangen. Na zes maanden moet het schip weer weg.

Van januari tot april dit jaar lag er ook al eens een hotelschip in Huizen. Dat kon toen op veel steun rekenen vanuit de bevolking: er werden al snel verschillende initiatieven opgetuigd door kerken, moskeeën en andere vrijwilligers.

Het vorige schip telde net iets minder opvangplekken, namelijk 150, maar voor de rest zijn de afspraken over het nieuwe schip vrijwel identiek.

Eind oktober eerste asielzoekers

Het sein voor een nieuw hotelschip stond in Huizen dan ook al even op groen. De gemeenteraad liet eind augustus al blijken graag te willen meedenken met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om nieuwe opvangplekken te realiseren. Alle afspraken over onderwerpen als veiligheid en begeleiding zijn toen ook al door de gemeenteraad behandeld.

Ditmaal gaat het om het schip de MS Fortuna. De verwachting is dat het in Huizen aankomt op 15 oktober en dan door het COA gereed kan worden gemaakt voor opvang. In de week van 24 oktober worden de eerste asielzoekers verwacht, meldt NH Nieuws.