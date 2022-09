Meer dan 500 aangiftes tegen malafide haardhoutwebshops

De politie heeft meer dan 500 aangiftes ontvangen van mensen die opgelicht zijn bij de aankoop van haardhout. Via webshops bieden oplichters stookhout aan, maar klanten krijgen het vervolgens niet geleverd. Criminelen proberen zo te profiteren van de energiecrisis.

Door de gestegen energieprijzen zien steeds meer mensen het huis verwarmen met hout als een voordelig alternatief. Veel oplichters spelen daarop in, zegt de politie. Nu al zijn er ruim zestig malafide webshops bekend die beweren hout te verkopen, maar die nooit iets leveren.

"Criminelen volgen de seizoenen en spelen in op de actualiteit. In de zomer proberen ze barbecues te slijten. Nu de koude dagen zijn aangebroken en de energieprijzen gestegen zijn, spelen ze in op die behoefte", zegt Gijs van der Linden van het meldpunt internetoplichting van de politie.

Wonderlijke vertalingen

De nepwinkels zijn soms makkelijk te herkennen, zegt Van der Linden. "Sommige sites zijn erbarmelijk slecht vertaald, waardoor niet-bestaande houtsoorten worden vermeld."

Zo kwam er hout voorbij met de naam 'gecomprimeerd logboek' of 'samengeperst houten logboeken'. Andere wonderlijke vertalingen zijn 'verdichte nachtstammen' of 'lang houdbaar nachthout'. "Dit soort taalgebruik alleen al zou consumenten moeten waarschuwen om alert te zijn", aldus Van der Linden.

Andere internetwinkels zijn subtieler opgezet: zo bieden sommige bestaande bedrijven wel echt haardhout aan, maar hebben ze zelf geen website. Criminelen maken dan gebruik van de naam van zo'n bedrijf om een geloofwaardige nepwinkel op te zetten.

De bij de politie bekende webshops worden uit de lucht gehaald, of daar wordt aan gewerkt.

Aantal aangiften toegenomen

Over het algemeen zegt de politie een stijging te zien in het aantal meldingen van nep-internetwinkels. In 2020 kregen ze rond de 6400 aangiften over malafide webshops, vorig jaar waren het er ruim 13.000. Het aantal aangiften dit jaar staat tot nu toe op 8300.

Ook het gemiddelde schadebedrag steeg de afgelopen jaren. In 2021 ging het om 150 euro per slachtoffer, in de eerste helft van dit jaar is dat 330 euro.