Brandweer: 'Kijk uit voor brandgevaar bij alternatieve verwarmingstrucs'

De hout- of petroleumkachel van zolder halen om de energiekosten te drukken is niet zonder gevaar. Daarvoor waarschuwt Brandweer Nederland. Koolmonoxidevergiftiging en brandgevaar liggen op de loer als de kachels niet op de juiste manier gebruikt worden.

"Wat we nu al merken als mensen de open haard aansteken is dat het kanaal nog verstopt zit", zegt Peter Schuurmans, brandweerman in de regio Rotterdam in het NOS Radio 1 Journaal. "Daar heeft misschien een vogeltje in zitten broeden, of de schoorsteen is om een andere reden verstopt."

Door zo'n verstopping kan de schoorsteen in brand vliegen. Om dat te voorkomen is het volgens Schuurmans raadzaam om het rookkanaal schoon te (laten) maken voordat het stookseizoen begint. "En als je echt een fanatieke stoker bent, doe het dan halverwege het seizoen nog een keer. Dan weet je zeker dat je een goed schoorsteenkanaal hebt."

Alleen hout in allesbrander

Schuurmans zegt verder dat het geen goed idee is om in een allesbrander ook daadwerkelijk alles te verbranden. "Er moet gewoon schoon hout in, net als in de open haard." De brandweer ziet dat er mensen zijn die hun restafval in zo'n allesbrander gooien, waar ook vaak plastic tussen zit. "Je krijgt dan hele vette aanslag in het kanaal, waardoor er weer kans op een schoorsteenbrand ontstaat."

De rook veroorzaakt gevaar in huis, maar kan ook hinderlijk zijn voor de omgeving. Door de fijnstof die vrijkomt bij het verbranden van hout, briketten of kolen kunnen mensen longklachten krijgen. Houtkachels zijn zelfs de grootste bron van fijnstofuitstoot in Nederland, blijkt uit een berekening van het RIVM.

Als er weinig wind staat, wordt het vaak afgeraden om een houtkachel te gebruiken. Via de Stookwijzer is te zien of er in jouw woonplaats veilig gestookt kan worden.

Kaarsen branden

De brandweer ziet ook dat er mensen zijn die kaarsen gebruiken om het huis te verwarmen. "Niet één of twee voor de gezelligheid, maar heel veel bij elkaar." Schuurmans benadrukt dat kaarsen zijn bedoeld voor de sfeer, en niet om een huis te verwarmen.

Kaarsen branden leidt tot uitstoot van fijnstof en koolmonoxide in de kamer. Bij het branden van een paar kaarsen is dat geen probleem, maar bij een heleboel kan dat gevaarlijk zijn, legt Schuurmans uit. Mensen die toch kaarsen branden adviseert hij om genoeg te ventileren. "Anders kun je een koolmonoxidevergiftiging krijgen."