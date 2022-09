Drukste ochtendspits van 2022 tot nu toe door herfstweer en ongelukken

Door herfstachtig weer, ongelukken en veel verkeer is het vanochtend de drukste ochtendspits van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 08.30 uur meer dan 900 kilometer file op de Nederlandse wegen.

Het record past in een trend die elk jaar in het najaar wordt ingezet, als meer mensen na de vakantie weer de weg op gaan en het weer slechter wordt. "Nu waren er vanwege het slechte weer veel ongelukken", zegt Tim Schaap van de ANWB. Dat was het geval op de A12 bij Veenendaal-West, op de A2 bij Veghel en op de A9 bij knooppunt Beverwijk.

Thuiswerken

Het is volgens de ANWB dan ook niet drukker dan eerdere jaren. Wat wel opvalt is dat het op dinsdag en donderdag vaker drukker is op de weg, zegt Schaap. "We zien dat veel mensen thuiswerken en dan op dinsdag en donderdag naar kantoor gaan. Iedereen gaat dan bijvoorbeeld vandaag de weg op. Dat verspreidt zich dan niet echt goed."

De verwachting is dat het record van langste ochtendspits nog kan oplopen. "Halverwege september is het al gauw eerder donker en herfstachtiger qua weer, dus ik vermoed niet dat dit het record van het jaar zal blijven."

De drukste spits van dit jaar was overigens niet 's ochtends, maar 's avonds. Eind mei stond er door een lang hemelvaartsweekend ruim 1100 kilometer file.