Politiek worstelt met aanpassen transgenderwet

Van Ginneken (D66) ziet dat er in landen waar mensen nu al zelf kunnen beslissen over hun geslachtsregistratie niet zulke problemen ontstaan. "Seksuele intimidatie van vrouwen is een groot probleem waar ik graag tegen strijd, maar regels voor geslachtsregistratie hebben hier niets mee te maken."

Ook maakt ze zich zorgen over de gevolgen die de wet voor vrouwen heeft. Trans vrouwen vormen geen risico, denkt ze, maar misbruik van mannen die zich makkelijker als vrouw kunnen laten registreren wel. Die kunnen zich makkelijker in situaties (kleedkamers, wc's) begeven waar vrouwen nadeel van kunnen ondervinden. "De verhalen dat het mis kan gaan zijn tot nu toe anekdotisch, maar we moeten hier goed naar kijken."

JA21-Kamerlid Pouw-Verweij twijfelt daaraan. Ze wijst erop dat er op het gebied van zorg voor jonge mensen nu veel verandert en er enorme wachtlijsten zijn. Door de wachtlijsten gaan mensen nu vaak al voor een biologische transitie over tot een sociale transitie. Nu deze wetswijziging doorzetten zonder dat er genoeg begeleiding is maakt het volgens haar ingewikkelder. Ze is bang dat jonge kwetsbare mensen daar alleen maar de dupe van worden.

Volgens Van Ginneken druist de huidige gang van zaken in tegen het fundamentele recht op zelfbeschikking. "Mensen hebben absoluut geen psycholoog nodig om te bepalen wie ze zijn. Dat zeggen psychologen zelf ook. Het is hoog tijd dat we de overbodige deskundigenverklaring nu eindelijk eens uit de wet gaan schrappen."

D66 is voorstander van de wet. Volgens Kamerlid Van Ginneken draagt de juiste letter in het paspoort bij aan het welzijn en de veiligheid van transgender mensen. Daarnaast is het volgens haar een goede zaak als de psycholoog er tussenuit gaat. "Een erkenning voor het feit dat trans mensen niet psychisch labiel zijn en goed in staat zijn zelf te beslissen", zegt ze.

Als de wet er komt, kan iemand straks zelf beslissen of diegene een V of een M in het paspoort wil. Zonder dat een deskundige eerst oordeelt of er echt een duurzame overtuiging is om van geslacht te veranderen, zoals nu nog moet. Toen het vorige kabinet met het wetsvoorstel kwam, leek er genoeg steun. Maar partijen zijn nu toch aan het worstelen met de veranderingen.

Fracties spreken tegenover de NOS twijfels en zorgen uit, of spreken zich helemaal nog niet uit. Partijen als VVD en CDA, maar ook bijvoorbeeld Denk en SP zeggen te twijfelen. Ze willen voor de start van het debat eerst intern in de fractie overleggen.

Het lijkt tot het allerlaatste moment spannend te worden of de aanpassing van de transgenderwet die vandaag en morgen in de Tweede Kamer behandeld wordt, genoeg politieke steun krijgt. Uit een rondgang blijkt dat veel partijen nog niet weten of ze voor of tegen zijn.

Politiek verslaggever Jorn Jonker:

"Deze discussie is vooral online al fel gevoerd. De Tweede Kamer is nu aan de beurt om dat te doen. Dat er in de samenleving al fel over gediscussieerd wordt, is in Den Haag goed te merken.

Partijen die doorgaans bij dit soort onderwerpen gemakkelijker laten doorschemeren dat ze richting voor of tegen neigen, zeggen nu helemaal niks en verwijzen naar de fractievergadering waar de inzet voor het debat wordt bepaald. Dat laat wel zien dat het onderwerp gevoelig ligt, ook in de partijen zelf. Tot het laatste moment is dit dus spannend."