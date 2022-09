Debutant Xavi Simons geniet bij Jong Oranje: 'Allemaal gasten met potentie'

Vrijdagavond, rond de klok van negen uur, in de middencirkel van het voetbalstadion in Leuven. Een onderonsje tussen een trainer en een veelbelovende debutant. Uit de lucht komt van die regen waarvan je, zonder dat je er erg in hebt, zeiknat wordt. Het gesprekje, dat dan ook niet al te lang duurt, is tussen bondscoach Erwin van de Looi en pupil Xavi Simons. Jong Oranje heeft zojuist na een sterke eerste helft met 2-1 afgerekend met de leeftijdsgenoten uit België. "Ik was even benieuwd hoe Xavi het ervaren had", vertelt Van de Looi even later. "Het was een intense wedstrijd en hij heeft best veel moeten lopen."

De kleine aanvaller is al jarenlang 'the next best thing'. Als jeugdspeler van FC Barcelona waaiden zo nu en dan beelden over van onnavolgbare acties en onmogelijke doelpunten. Later, bij PSG, stond hij op het trainingsveld tussen Neymar en Kylian Mbappé. Ook in België bekend En er waren altijd die volgers. Miljoenen op z'n socials. Zijn bekendheid reikt ook tot Leuven, de studentenstad even ten oosten van Brussel, waar een paar honderd fans de moeite hebben genomen om naar de jeugdversie van de Derby Der Lage Landen te komen kijken. Begin rondom het stadion tegen een Vlaming over Simons en je krijgt het gevoel alsof je praat met diegene die de Wikipedia-pagina van de voetballer heeft geschreven. Praat met een Waal en hij weet alles over zijn overgang van Barcelona naar PSG.

Xavi Simons oefent met Jong Oranje om 17.00 uur in Cluj tegen de leeftijdsgenoten uit Roemenië. Beide landen zijn al gekwalificeerd voor het EK van volgend jaar. Roemenië is dan samen met Georgië het gastland.

Sinds dit seizoen leren we in Nederland, het land waar hij geboren werd, dan ook eindelijk de voetballer Xavi Simons kennen. En dat valt niet tegen. Hij imponeert bij PSV, met goed spel en doelpunten. Bij zijn debuut voor Jong Oranje maakt de 19-jarige nog geen onuitwisbare indruk. Hij wisselt goede acties af met slordig balverlies en mist in de eerste helft een grote kans, omdat zijn schot veel te slap is. Toch doet hij het, als debutant, zeker niet onaardig.

In actie tegen Jong België - Orange Pictures

"Ik ben er blij mee. We hebben gewonnen en al met al is het goed gegaan", kijkt Simons zelf terug op zijn debuutwedstrijd. "Ik had in de eerste helft moeten scoren, maar ik ben daarna gewoon doorgegaan en dat ging goed." Zijn eerste week bij Jong Oranje bevalt hem wel. Simons mag dan wel een grote toekomst worden voorspeld en iemand zijn met miljoenen fans; hij blijft vooral een rustige jongen, die houdt van het spelletje en van teamwork. "Ik geniet echt van deze groep. Het zijn allemaal goede gasten met veel potentie. We spelen af en toe op de Playstation, kletsen wat of spelen tafeltennis. Of ik een tafeltennisser ben? Sowieso. Ik heb alleen nog geen potje gespeeld, dus dat wordt wel tijd, ja." 'Profiel van een Jong Oranje-speler' Van de Looi omschrijft Simons als iemand die niet op de voorgrond treedt, maar wel vrolijkheid met zich meebrengt. "Hij beweegt zich makkelijk in de groep en is erg sociaal. Het is gewoon een fijne jongen." "Hij heeft eigenlijk echt het profiel van een Jong Oranje-speler", gaat Van de Looi verder. "Wij spelen met veel energie, met gewone jongens die hard willen werken, blij zijn om te komen en goed kunnen voetballen. Hij laat alles zien, dus dat is leuk."

Xavi Simons gaat naar de kant en krijgt een knuffel van coach Erwin van de Looi - Orange Pictures