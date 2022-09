Mr. Probz eist miljoenen euro's aan achtergehouden royalty's van Sony

De Nederlandse artiest en producer Mr. Probz eist tien miljoen euro van platenmaatschappij Sony Music Entertainment (SME). Het bedrijf zou jarenlang royalty's hebben achtergehouden. Mr. Probz, die in het dagelijks leven Dennis Stehr heet, is daarom naar de rechter gestapt.

Het is de tweede keer dat Mr. Probz en zijn bedrijf Left Lane de muziekgigant voor de rechter dagen. In september 2020 spanden ze al met succes een zaak aan tegen SME, ook toen ging het om royalty's. Sony gaf geen inzicht in de cijfers, waardoor Mr. Probz en zijn bedrijf geen duidelijkheid kregen over de royalty's waar ze recht op hadden.

Sony moest alsnog de boekhouding aanleveren. Na onderzoek door accountantskantoor Grant Thornton is gebleken dat de platenmaatschappij zich niet aan het contract heeft gehouden en dat er sprake is van bedrog en misleiding. Met een bodemprocedure hoopt Mr. Probz nu alsnog zijn geld te krijgen.

"Ik heb vanaf het begin nooit de vergoeding gekregen waar ik recht op had en ik vermoed dat ik niet de enige ben", zegt Mr. Probz. "Wat we na jaren procederen en de recente audits hebben ontdekt, is zo krom dat ik niet anders kan dan deze stappen zetten."

Verbazing en ongeloof

Pim Keulen, deskundige op het gebied van royalty's, zegt met "verbazing en ongeloof" kennis te hebben genomen van de bevindingen van het accountantskantoor. "SME maakt kennelijk in concernverband onderling afspraken, buiten artiesten om, waardoor muzikanten significante inkomsten mislopen en er niet van op aan kunnen dat ze correct worden afgerekend over alle inkomsten die door SME zijn ontvangen."

Sony Music Entertainment zegt in het FD de aantijgingen "ten stelligste te betwisten". Het bedrijf wil verder niet reageren zolang de zaak bij de rechter ligt.

Mr. Probz is bekend van onder meer de hits Waves en Nothing really matters.