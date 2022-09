Goede doelen moeten het doen met minder geld

Goede doelen moeten het doen met minder inkomsten. Nu geld steeds minder waard wordt en de energieprijzen de pan uit rijzen merken ook deze organisaties dat huishoudens aan het bezuinigen zijn. Maar gekeken over een langere periode blijft het aantal donaties wel stabiel.

Bij iets minder dan de helft van de aangesloten organisaties bij brancheorganisatie Goede Doelen Nederland daalden de afgelopen tijd de inkomsten. Vooral particulieren doneerden minder. De daling varieert per goed doel: bij sommige gaat het om een paar procent, bij anderen zijn de inkomsten met 20 procent gedaald. Tegelijkertijd nemen de kosten ook toe voor goede doelen, zoals de energierekening en personeelskosten.

Minder collectanten

"De ervaring leert dat tijdens crises de inkomsten van goede doelen iets dalen", zegt Margreet Plug van Goede Doelen Nederland. "Over het algemeen trekt het daarna weer bij. Over de jaren zien we nog steeds een stijging van de inkomsten."

Tijdens de coronacrisis was bijvoorbeeld ook een terugloop te zien. Wel was daar een andere oorzaak de boosdoener. Goede doelen zagen toen dat er minder collectanten langs de deuren wilden gaan om geld op te halen. Daardoor daalden de inkomsten bij sommige goede doelen tussen de 20 en 30 procent.

Vaste donateurs

Een van de goede doelen die een daling in de inkomsten zien is de Nierstichting. Vorige week hield de organisatie een collecte. Een eerste berekening laat zien dat er zo'n 10 procent minder is opgehaald vergeleken met de vorige collecte.

"We zien dat vooral bij particulieren, de losse giftgevers, die niet structureel geven", zegt een woordvoerder. "De vaste donateurs blijven wel geven en zeggen niet op."

Dat laatste merkte collectant Heidi Mosterd, die langs de deuren was gegaan in Lunteren. "Ik was er bang voor, maar ik heb eigenlijk alleen maar steun gevoeld dat mensen toch willen geven. Ik heb de hele week gelopen en heb geen enkele keer gehoord dat iemand minder wil geven."

Communicatie

Om ervoor te zorgen dat mensen blijven geven en dat de inkomsten verder terugvallen, is communicatie belangrijk, zegt Goede Doelen Nederland. "Ze moeten goed laten zien waar ze het aan uitgeven en laten zien waarom het nodig is dat mensen blijven geven."

In 2020 ontvingen goede doelen nog samen 3,2 miljard euro, vijf procent meer dan in het jaar ervoor.