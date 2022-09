Wekdienst 27/9: Debat over transgenderwet • Staatsbegrafenis Japanse oud-premier Abe

Goedemorgen. De Tweede Kamer debatteert over wijzigingen in de transgenderwet, en de Japanse oud-premier Shinzo Abe krijgt een staatsbegrafenis.

En dan nog even dit:

Steeds meer kinderen komen met een lege maag naar school. Dat heeft gevolgen voor hun concentratie en ontwikkeling. "De laatste tijd zien we een toename van armoede onder kinderen en merk je ook dat steeds meer ouders de rekeningen niet meer kunnen betalen. En kinderen daardoor ook opgroeien in armoede, of in ieder geval armoedestress", zegt jeugdarts Yvonne Vanneste.

"Aan kinderen kun je het zien doordat ze zich niet goed kunnen concentreren op school, en minder goede cijfers halen", gaat ze verder. "En bij navraag blijkt dat ze niet gegeten hebben, niet ontbeten hebben en hun lunchtrommeltje niet mee hebben."

Om die kinderen te hulp te schieten, verzorgt deze school dagelijks een lunch. Iets waar de Tweede Kamer landelijk 100 miljoen euro voor wil uittrekken: