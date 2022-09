Eerste zorgpremie 2023 bekend: bijna 10 euro per maand hoger

De premie voor een basisverzekering gaat bij zorgverzekeraar DSW komend jaar met 9,75 euro per maand omhoog. Dat is een stijging van 7,6 procent. De maandpremie bedraagt in 2023 bij DSW 137,50 euro.

Het Schiedamse verzekeringsbedrijf is traditiegetrouw de eerste zorgverzekeraar die de nieuwe premie voor volgend jaar presenteert. Andere verzekeraars zullen er met hun premies bij in de buurt zitten.

Eerder werd al duidelijk dat de zorgkosten komend jaar met ruim acht procent stijgen. Dat de premiestijging bij DSW daaronder blijft, komt doordat de verzekeraar financiële reserves inzet.

Vrijwel alles in de zorg wordt duurder. 60 procent van de zorgkosten bestaat uit salarissen. Deze week beginnen de cao-onderhandelingen voor niet-academische ziekenhuizen. De FNV wil een salarisverhoging van 12,5 procent. Academische ziekenhuizen moeten volgens de daar geldende cao salarissen in januari compenseren voor de inflatie. Ziekenhuisbesturen zeggen dat ze van die afspraak af willen, omdat ze het niet kunnen betalen.

Betalingsregelingen

DSW meldt dat het aantal verzoeken om betalingsregelingen de laatste maanden met 50 procent steeg. "Dat is een teken dat het steeds moeilijker wordt om de zorgverzekering te betalen," zegt bestuursvoorzitter Aad de Groot. "De mensen die ons bellen zeggen dat de stapeling van kosten hen in de problemen brengt. Energie, de supermarkt, alles gaat omhoog."

De Groot verwacht dat het aantal betalingsregelingen verder gaat stijgen, na de premieverhoging in januari. "Het is belangrijk dat verzekerden goed nagaan of ze aanspraak kunnen maken op de zorgtoeslag. Die gaat komend jaar ook fors omhoog."