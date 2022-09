Ruimtesonde NASA slaat - zoals gepland - in op ruimterots

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA is erin geslaagd een ruimtesonde met hoge snelheid op een ruimterots te laten botsen. Het gebeurde zoals gepland precies om 01.14 uur Nederlandse tijd. Met de botsing wordt de koers van de ruimterots veranderd, maar hoeveel precies moet de komende tijd blijken.

De NASA onderzoekt met de ruimtetest of een dergelijke manoeuvre de koers zou kunnen veranderen van een planetoïde die dreigt in te slaan op de aarde.

"Nu begint de wetenschap", zei Lori Glaze van de NASA nadat duidelijk was geworden dat de rots was geraakt. "Nu gaan we echt zien hoe doeltreffend we zijn geweest."

Het is voor het eerst dat getest wordt of de aarde zo zou kunnen worden verdedigd. DART, dat staat voor Double Asteroid Redirection Test, werd ervoor in november 2021 gelanceerd. Het experiment heeft alles bij elkaar 325 miljoen dollar gekost.

Volgens wetenschappers zijn 'we' met de test op tijd. De dreiging van een fatale inslag op aarde is voorlopig niet zo heel groot, is de inschatting. Van alle asteroïden die dicht bij de aarde hun rondjes om de zon draaien, zal er komende eeuw niet een groter dan 140 meter inslaan. De NASA tekent daarbij wel aan dat we de helft van alle planetoïden nog niet kennen, en dat ook kleinere rotsblokken nog behoorlijke schade aan kunnen richten.