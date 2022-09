Kritiek op mijn onzichtbaarheid in crises is terecht, zegt Rutte

Premier Rutte erkent dat hij bij verschillende crises de afgelopen tijd te onzichtbaar is geweest. Eerst vond hij die kritiek niet terecht, maar inmiddels denk hij daar anders over. "Als mensen zeggen 'waar was je?' dan is dat meestal terecht", zei hij in Op1.

Zowel in de toeslagenaffaire, de stikstofcrisis en bij de aardbevingen in Groningen kreeg Rutte het verwijt dat hij te veel op de achtergrond bleef. Hij wil zich nu meer laten zien. "Daarom is het goed dat we nu hier zitten", zei hij tegen interviewer Sven Kockelmann die hem een klein uur lang ondervroeg op het Catshuis.

Het vertrouwen in het kabinet is door alle problemen zeer laag. Rutte heeft overwogen een toespraak te houden vanuit het Torentje, zoals hij ook enkele keren deed tijdens de coronaperiode. "Maar het nadeel is dan dat niemand iets terug kan zeggen. Dit is beter." Toch sluit hij niet uit dat hij in de toekomst nogmaals de Nederlanders toespreekt vanuit het Torentje.

Uitgangspositie goed

Rutte ging tijdens het interview in op veel van de problemen waar zijn regering mee kampt, zoals de oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen die daar het gevolg van zijn. Hij benadrukte dat de uitgangspositie van Nederland goed is om deze crisis het hoofd te bieden.

"De economie draait goed. Er is nauwelijks werkloosheid", betoogde de premier. Toegeven aan Poetin is geen optie, omdat de Russische president niet zal stoppen bij Oekraïne als hij zijn zin krijgt, zei Rutte. Dat is volgens hem ook de les die we geleerd hebben uit de Tweede Wereldoorlog, toen Hitler de agressor was.

Rutte is ervan overtuigd dat het grootste deel van de Nederlanders begrijpt dat we vol moeten houden. Belangrijk is daarbij wel dat de regering bijspringt om de energieprijzen een beetje betaalbaar te houden, zei hij.

De premier begrijpt dat mensen vinden dat het kabinet te laat is gekomen met het prijsplafond voor gas en elektriciteit, maar volgens hem kon dat pas toen begin september EU-breed was afgesproken dat zo'n maatregel voor alle burgers en niet voor een specifieke groep toegestaan was.