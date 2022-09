Italië naar Final Four Nations League, spektakelstuk Engeland en Duitsland

Italië heeft zich geplaatst voor de Final Four van de Nations League. In Hongarije wisten de Italianen met 2-0 te winnen, waardoor ze de Hongaren passeerden op de ranglijst. Italië voegt zich bij Nederland en Kroatië. Spanje en Portugal vechten morgen nog uit wie er nog meer naar de laatste vier van het toernooi gaat. Giacomo Raspadori, de spits van Napoli die vrijdag ook al scoorde tegen Engeland, zette de Italianen na 26 minuten op voorsprong. Na het opjagen van Peter Gulacsi door Wilfried Gnonto, leverde de Hongaarse keeper de bal in bij Raspadori, die dit buitenkansje koel benutte (0-1). Beide landen kregen voor rust nog kansen om te scoren, maar meer treffers bleven uit. Hongarije begon furieus aan de tweede helft en had binnen drie minuten al drie kansen om te scoren, maar met kunst- en vliegwerk wist Gianluigi Donnarumma zijn doel schoon te houden. Niet veel later kreeg de verrassing van deze Nations League het deksel op de neus. Federico Dimarco stond aan het einde van een knap uitgevoerde aanval en werkte een voorzet van Bryan Cristante achter doelman Gulacsi (0-2).

Donnarumma hield de Italianen op de been met fraaie reddingen. - Reuters

Hongarije gaf zich ondanks de marge van twee niet gewonnen. Callum Styles leek al binnen twee minuten na de treffer van Dimarco 2-1 te maken, maar Donnarumma verrichte een fraaie redding. Styles bleef gevaarlijk, maar vond telkens de uitblinkende Italiaanse doelman op zijn weg. De laatste twintig minuten vloeiden de krachten van de Hongaarse spelers weg en kwamen de Italianen niet meer in de problemen. Engelse malaise duurt voort Engeland probeerde de pijn van de degradatie naar de B-groep de Nations League te verzachten met een zege op het eveneens teleurstellende Duitsland. Maar net als in de voorgaande vijf wedstrijden lukte dat niet. En net als in die voorgaande vijf wedstrijden wist de ploeg van bondscoach Gareth Southgate in de eerste helft niet te scoren.

Harry Maguire speelde een ongelukkige wedstrijd. - Reuters

In de tweede helft ging de bal er wel in, maar was Duitsland de gelukkige. Danny Makkelie wilde de fel bekritiseerde Harry Maguire nog sparen door bij een overtreding op Jamal Musiala niet te fluiten, maar na ingrijpen van VAR Pol van Boekel wees de Nederlandse scheidsrechter alsnog naar de stip. Ilkay Gündogan benutte de strafschop feilloos en maakte de Engelse malaise nog groter. Engeland moest op Wembley ook een tweede tegentreffer slikken. Kai Havertz krulde de bal schitterend in de verre hoek, terwijl de Engelse verdedigers toekeken. Doelman Nick Pope had geen schijn van kans. Knotsgekke slotfase Engeland leek daardoor op weer een nederlaag af te stevenen, maar Luke Shaw deed na 72 minuten iets terug namens de ploeg van Southgate (2-1). Toen de ingevallen Mason Mount drie minuten later ook nog de 2-2 maakte waren de Engelsen opeens terug in de wedstrijd.

Danny Makkelie moest twee keer een strafschop geven na tussenkomst van de VAR. - ProShots