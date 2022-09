Orkaan Ian trekt over Cuba, veel schade verwacht in Florida

Categorie 4 is met windsnelheden tussen de 210 en 250 kilometer per uur de op een na zwaarste categorie.

Ian zwelt morgen boven de Golf van Mexico aan tot een orkaan van de categorie 4, voordat hij in Florida aan land komt. Dat zal dinsdag of woensdag zijn en gepaard gaan met zware regenbuien.

Cuba en de VS maken zich op voor de komst van orkaan Ian. Hij trekt vanavond en vannacht over het westelijk deel van Cuba. Daar zijn de scholen gesloten. In twintig gemeenten worden de inwoners geëvacueerd.

De verwachting is dat Ian in Florida in Tampa en St. Petersburg grote schade zal aanrichten. In Tampa wordt 25 centimeter regen verwacht, op andere plaatsen in West-Florida kan tot 38 centimeter vallen.

Inwoners staan in de rij om zandzakken, drinkwater en andere levensmiddelen in te slaan. Gouverneur DeSantis en president Biden hebben de noodtoestand uitgeroepen, zodat de noodhulp snel op gang kan komen.

Artemis

Ian levert in Florida nieuwe vertraging op voor de lancering van de maanraket Artemis. Ruimtevaartorganisatie NASA ziet zich genoodzaakt om de raket terug te rollen naar zijn hangar op Cape Canaveral.

De lancering van de onbemande testraket stond voor morgen gepland, maar is zaterdag in verband met de komst van Ian al uitgesteld.

Twee lanceerpogingen die eerder deze maand op het programma stonden gingen niet door vanwege brandstoflekkages en andere technische problemen.