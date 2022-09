Terugkerende Bouwmeester 'richtte hele zwangerschap en bevalling in op topzeilen'

In de zomer van 2021 won Bouwmeester op de Olympische Spelen in Tokio brons. Koud terug in Nederland werd ze zwanger. "Ik wilde dat combineren met mijn sport", vertelt ze. "De hele zwangerschap en zelfs de bevalling hebben we ingericht met de blik op topsport."

De bevalling is nu een kleine vijf maanden geleden. Met haar dochter Jessie Mae gaat het fantastisch. Bouwmeester neemt haar mee op trainingskampen, maar tijdens het WK blijft de kleine in Nederland.

Soms moest Bouwmeester door haar fysio's afgeremd worden, gewend als ze was om het randje van haar fysieke vermogens op te zoeken. "Het was wel een switch in mindset die ik moest maken. Je moet namelijk ook zeker niet te veel doen, want dan duurt het herstel alleen maar langer."

"Uiteindelijk ben ik er maar drie weken helemaal uit geweest. Een week vóór de bevalling, want ik was over tijd en we wilden de baby een beetje helpen om eruit te komen. En twee weken ná de bevalling. Daarna ben ik heel rustig weer begonnen. Ik kom nu steeds meer op niveau."

Om ervoor te zorgen dat Bouwmeester weer fulltime het water op kan, nemen haar familie en een gastouder aan huis de zorg soms even over.

Buikspieren

In Texas begint de lange weg naar de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, waar ze na zilver in 2012, goud in 2016 en brons in 2020 voor de vierde olympische medaille in haar carrière wil gaan.

Het komende WK is belangrijk voor Bouwmeester, maar het resultaat is eigenlijk van secundair belang. Het is vooral een cruciaal meetmoment richting Parijs. "Het is goed om te weten waar ik sta, want daar heb ik nu eigenlijk geen idee van. Fysiek gaat het in principe goed, maar ik ben nog niet heel explosief."