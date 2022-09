Vitesse stelt oude bekende Cocu aan als coach: 'Juiste club op het juiste moment'

Phillip Cocu (51) is de nieuwe trainer van Vitesse. Hij volgt bij de Arnhemse eredivisieclub Thomas Letsch op, die afgelopen week naar het Duitse VfL Bochum vertrok. Cocu heeft een contract tot medio 2024 getekend.

Het is de eerste klus als trainer voor Cocu in bijna twee jaar. In november 2020 werd hij ontslagen als manager van het Engelse Derby County.

Cocu is trots op zijn nieuwe baan. "Vitesse is een warme club met sportieve ambities, waar ik als speler prachtige herinneringen heb liggen. Het is voor mij de juiste club op het juiste moment."

Meteen op het veld

Cocu groeide op in het nabij Arnhem gelegen Zevenaar en was begin jaren negentig vijf seizoenen als speler actief bij Vitesse. Na zijn tijd in het geel en zwart speelde hij onder andere voor PSV en Barcelona. Daarnaast speelde hij 101 interlands.