Waarde Britse pond ten opzichte dollar gedaald tot laagste stand ooit

In het Verenigd Koninkrijk zijn grote zorgen over de forse daling van de koers van het pond. Nooit eerder was de waarde van de Britse munteenheid ten opzichte van de Amerikaanse dollar zo laag als vanmorgen.

De daling volgde op de miljardenbelastingverlaging die afgelopen vrijdag door de nieuwe regering werd aangekondigd. Als gevolg van dit omstreden pakket, waar vooral rijkeren van profiteren, is het wantrouwen onder investeerders over de kwakkelende Britse economie verder toegenomen.

Pond even bijna gelijk aan dollar

Sinds vrijdag is de waarde van het pond in vergelijking met de dollar met ruim 5 procent gedaald. Na het ongekende dieptepunt van 1.0373 pond per dollar vanmorgen vroeg was de Britse munt 's avonds weer licht gestegen tot rond de 1,06.

Een dalend pond drijft de prijzen in het Verenigd Koninkrijk verder op, omdat import duurder wordt. Net als in Nederland worstelen steeds meer Britten om rond te komen als gevolg van de hoge voedsel- en energieprijzen.

De centrale bank, Bank of England (BoE), laat weten dat ze de crisissituatie nauwlettend in de gaten houdt. De BoE "zal niet aarzelen" om de rentes te verhogen als dat nodig is om de inflatie te beteugelen. Een aantal Britse media speculeerde vooraf dat de centrale bank mogelijk vandaag al zou ingrijpen, maar dat gebeurde niet.