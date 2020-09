CDA-Kamerlid pleit voor heroverweging in zaak-Akwasi

Kamerlid Van Dam, die bij het CDA justitie en veiligheid in zijn portefeuille heeft en zelf oud-officier is, schrijft op Twitter dat hij niet twijfelt aan de intenties binnen het OM. "Maar het beeld dat ontstaat - rond dit gepolariseerde thema - is niet goed. Een dubbele heroverweging zou goed zijn", stelt hij.

Gisteren werd duidelijk dat de officier die het besluit tekende om Akwasi niet te vervolgen tot en met juli van dit jaar met een voorman van Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in het bestuur van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam zat.

Kamerlid Chris van Dam van regeringspartij CDA roept op tot een "dubbele heroverweging" in de zaak rond de uitspraken van rapper Akwasi over Zwarte Piet bij de Black Lives Matter-demonstratie op 1 juni in Amsterdam.

In een volgende tweet legt hij uit dat hij daarmee bedoelt dat het OM "voor de maatschappij" de zaak nog eens juridisch moet beoordelen, ook al zal dat de uitkomst niet veranderen. Daarnaast zou de officier haar positie als lid van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam moeten heroverwegen, aldus Van Dam.

Eerder kondigde onder anderen PVV-leider Wilders al aan dat hij premier Rutte om opheldering ging vragen.

Het is overigens onduidelijk of de bewuste officier, Jacobien Vreekamp, überhaupt nog verbonden is aan het meldpunt. Wel werd gisteren bekend dat ze in juli was opgestapt als voorzitter van het meldpunt, tegelijk met Mitchell Esajas, die vorig jaar geregeld optrad als woordvoerder van KOZP.

Het OM wilde gisteren verder niet ingaan op vragen over de relatie tussen Vreekamp en Esajas en over de onafhankelijkheid van Vreekamp. "Wij willen benadrukken dat deze beslissing in nauw overleg met de parketleiding en andere officieren tot stand is gekomen", zei een woordvoerder. "Dit heeft zij dus niet in haar eentje gedaan. Het is volledig afgestemd en hiermee is het gewaarborgd."