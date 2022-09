Verdachten ontvoeringspoging Belgische minister willen niet naar België

De vier Nederlanders die vastzitten voor het beramen van een ontvoering van de Belgische minister Van Quickenborne verzetten zich tegen overlevering aan België. Dat betekent dat de rechtbank hierover zal moeten besluiten.

De vier mannen, die tussen de 20 en 48 jaar zijn, werden afgelopen weekend aangehouden in Den Haag en Leidschendam. Dat gebeurde op verzoek van de Belgische autoriteiten.

De arrestaties volgden op de vondst, eerder vorige week, van een auto met vuurwapens en benzine bij de minister van Justitie. Zelf meldde Van Quickenborne in een videoboodschap dat een ontvoeringspoging was verijdeld. Hij is onder verhoogde beveiliging geplaatst.

Alleen contact met advocaat

De verdachten werden vandaag voorgeleid aan een officier van justitie in Amsterdam. Die bepaalde dat ze voorlopig vast blijven zitten. Ze mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

Nu de vier zich verzetten tegen overlevering, zal de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam zich daarover buigen. Die zitting zal binnen twee maanden zijn.