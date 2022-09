Italianen in druilerig Rome reageren afwachtend op overwinning Meloni

Giorgia Meloni heeft gewonnen, kopt de krant Corriere della Sera. "Ze heeft dus gewonnen, zucht", mompelt de krantenverkoper, terwijl hij de krant overhandigt. "Aan de belastingen zal toch niks veranderen, ik zal alsnog veel blijven betalen."

Teleurstelling, terughoudendheid, maar ook enthousiasme: dat is de stemming die naar voren komt in gesprekken met enkele Italianen in Rome. Het is de ochtend na de parlementsverkiezingen. Een druilerige ochtend, met in het centrum vooral toeristen op straat. Bij het partijkantoor van Fratelli d'Italia, achter de Senaat, is nog niemand te vinden behalve journalisten die hopen een glimp op te vangen van partijleider Giorgia Meloni.

Duidelijk is inmiddels dat die radicaal-rechtse partij heeft gewonnen. Samen met de Lega van Salvini en Forza Italia van Berlusconi heeft het rechtse blok een absolute meerderheid in het parlement. Omdat Fratelli d'Italia de grootste partij is, zal Italië met Meloni voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier krijgen.

Blij

In een kleine koffiebar vlak bij het Pantheon zit een vrouw van middelbare leeftijd de krant te lezen. "Ik ben blij dat een vrouw heeft gewonnen. Los daarvan is ze ook intelligent", zegt ze. Of de vraag of ze op Meloni heeft gestemd, wil ze niet antwoorden. En ook haar mening over Meloni's ideeën wil ze niet geven. "We moeten afwachten hoe ze zal regeren. Het zal niet makkelijk zijn om dit land te leiden."

In dezelfde koffiebar staat een man met een groepje collega's te pauzeren. Zij zijn iets minder enthousiast over Meloni. "Ik stem nooit op een rechtse partij", zegt een van de mannen. Echt rouwig om de uitslag is hij ook weer niet. "We moeten zien wat ze ons brengt."