Nieuwe leeuw doodt leeuwin bij gevecht in dierentuin Emmen

In dierentuin Wildlands in Emmen is gisteren een leeuwin dood gevonden. De bijna 16-jarige Tia bezweek na een gevecht, waarschijnlijk met een nieuwe mannetjesleeuw Jafar. Verzorgers troffen haar zondagochtend dood aan op het buitenterrein.

De 12-jarige Jafar loopt sinds vorige maand rond in de dierentuin. Hij komt uit een wildpark in Frankrijk en werd gehaald na de dood van leeuw Dudley afgelopen maart.

"De leeuwengroep van het dierenpark zit midden in het introductieproces van een nieuwe man", zegt een woordvoerder van Wildlands tegen RTV Drenthe. "Stap voor stap is hij bij de leeuwinnen geïntroduceerd. Zo'n kennismakingstijd kan bij deze roofdieren erg lang duren en is zeker niet zonder risico's."

Strijd om de macht

Volgens Wildlands moet een mannetjesleeuw het leiderschap opeisen. Vaak gaat dat gepaard met ruzies en gevechten. Leeuwin Tia stond bij de leeuwinnen het hoogst in rang, waardoor er tussen haar en Jafar regelmatig wrijving was.

Bezoekers van het park hebben niets van het incident meegekregen, aldus het dierenpark. De fatale ruzie is ook niet vastgelegd op camera's in het verblijf.