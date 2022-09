Vanavond op tv: 'Drinkwatertekort dreigt' • Rechts wint in Italië • Hoe Thatcheriaans is Truss?

Er kan in Nederland binnen enkele jaren een tekort aan drinkwater ontstaan. Daarvoor waarschuwen tien drinkwaterbedrijven in een nieuw rapport. Hoe moet Nederland dit probleem aanpakken? We spreken provincies, natuurbeschermers en waterbedrijven. Te gast is Peter van der Velden , voorzitter van Vewin, de Vereniging van Waterbedrijven.

Met bijna alle stemmen geteld staat nu vast dat het rechtse blok in Italië een stevige meerderheid in beide kamers van het parlement krijgt. De drie partijen hebben 44 procent van de kiezers achter zich gekregen. Giorgia Meloni, leider van veruit de grootste partij Fratelli d'Italia, wordt vrijwel zeker de nieuwe premier van Italië.

Rijke Britten profiteren van nieuw beleid

Uitgebreide belastingverlagingen, een geschrapte verhoging van de sociale lasten, korting op de overdrachtsbelasting voor huizen en investeringen in infrastructuur en economie. De Britse regering komt met een uitgebreid pakket maatregelen om de kwakkelende economie een impuls te geven.

De plannen kosten de regering-Truss tientallen miljarden, zowel in uitgaven als misgelopen inkomsten. De premier is ervan overtuigd dat het geld kan worden terugverdiend als de economie erdoor aantrekt, maar economen en de oppositie zijn sceptisch over de maatregelen, die gelijkenissen vertonen met het neoliberale beleid van Margaret Thatcher, premier in de jaren 80. We spreken erover met historicus Martin Farr van Newcastle University. Econoom Mathijs Bouman is te gast.