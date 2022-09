Rechter geeft toestemming voor noodopvang asielzoekers op cruiseschip Velsen-Noord

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag duizend asielzoekers opvangen op een cruiseschip in Velsen-Noord. Dat heeft de rechtbank in Haarlem vandaag besloten.

Ondernemers in de Noord-Hollandse plaats wilden in een kort geding de opvang voorkomen, maar volgens de rechter wegen de belangen voor de noodopvang zwaarder dan die van de ondernemers.

De ondernemers vinden de omgeving van de plek waar het schip ligt niet veilig genoeg om asielzoekers te laten wonen. Ook vinden ze dat het te dicht ligt bij een bedrijf waar gevaarlijke activiteiten plaatsvinden. De rechter vindt dat dit laatste argument "onvoldoende is onderbouwd".

Bovendien doet de gemeente volgens de rechter met het plaatsen van hekken en andere maatregelen genoeg om het terrein veilig te maken en eventuele overlast van de nieuwe bewoners te beperken.

Gedoogd

De gemeente Velsen en COA krijgen wel een kleine tik op de vingers, meldt NH Nieuws. Het COA heeft nog geen omgevingsvergunning, maar de gemeente besloot de opvang te gedogen. "De juiste volgordelijkheid der dingen was geweest: eerst de omgevingsvergunning en daarna pas het schip, in plaats van andersom", meent de rechter.

Een woordvoerder van het COA laat weten dat vanmiddag de eerste honderd asielzoekers op het schip worden ondergebracht.

"Gelukkig was in mijn gemeenteraad een overweldigende meerderheid het ermee eens dat we een bijdrage moesten leveren", zegt de burgemeester van Velsen over de noodopvang op het cruiseschip.

Het schip is ondertussen al aangekomen: