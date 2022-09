Aanhouding in Polen in moordzaak rond Peter R. de Vries

In Polen is een man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Peter R. de Vries. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het gaat om een 30-jarige Pool. Het OM heeft om zijn overlevering gevraagd.

Het OM verdenkt de man ervan dat hij heeft geholpen bij het voorbereiden van de aanslag. Hij zou ten tijde van de moord - in juli vorig jaar - in Rotterdam hebben gewoond. Wanneer hij wordt overgeleverd, is nog onduidelijk.

De twee vermoedelijke uitvoerders werden direct na de aanslag al opgepakt op de A4 bij Leidschendam. Tegen hen zou vorige maand uitspraak worden gedaan, maar dat werd uitgesteld vanwege een verklaring van nieuwe getuige. Volgens het OM waren de twee, Delano G. en Kamil E., bij de moord betrokken als schutter en chauffeur. Justitie wil dat zij allebei levenslang de cel in gaan.

Ridouan Taghi

Het OM startte ook een los onderzoek naar andere betrokkenen bij de moord. Afgelopen juli werden nog eens vier verdachten aangehouden. Het ging om drie Nederlanders en een Pool. Deze Pool, Krystian M., wordt gezien als de man die de moord aanstuurde. Hij is volgens het OM ook de link naar Ridouan Taghi.

Al langere tijd wordt vermoed dat de moord verband houdt met Taghi. De Vries trad namelijk op als vertrouwenspersoon van Nabil B., die kroongetuige is in een omvangrijke zaak tegen de topcrimineel.

Nog niet eerder kon justitie een link duidelijk aantonen, tot men bij Krystian M. terechtkwam. Hij zou via advocaat Youssef T. boodschappen van Ridouan Taghi uit de gevangenis hebben ontvangen.