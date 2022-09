Groninger gasputten gaan op waakvlam, doel blijft daarna sluiten

De elf Groningse gasputten die nog open zijn, gaan op de zogeheten waakvlam. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen: 2,8 miljard kubieke meter in het komende gasjaar, vanaf oktober.

Dat is nodig om de systemen draaiend te houden en in geval van uiterste nood alsnog in te zetten, schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw aan de Tweede Kamer. Het streven is dat niet te doen, en het blijft ook de bedoeling de velden volgend jaar of uiterlijk het jaar daarop te sluiten, aldus Vijlbrief.

Het kabinet liet al eerder weten geen plannen te hebben om vanwege de gascrisis alsnog weer te gaan winnen uit de Groningse velden. Gaswinningsbedrijf NAM krijgt elk jaar voor 1 oktober - het begin van het nieuwe gasjaar - het definitieve gasbesluit van het ministerie van Economische Zaken te horen.

Vijlbrief laat weten het veld in ieder geval het komende jaar nog open te houden door elf putten op 'de waakvlam' te zetten. Dat betekent dat er in geval van uiterste nood nog iets mogelijk is, maar volgens Vijlbrief is het kabinet dat niet van plan. Hij wijst erop de omgeving en de ontwikkelingen in de wereld niet in de hand te hebben, maar het alleen als reserveoptie te zien bij enorme tekorten.

'Te gevaarlijk'

Hij blijft er ook bij dat het "te gevaarlijk" is om weer meer te gaan winnen in de Groningse gasvelden. "Dat gaan we niet doen", is dan ook zijn boodschap aan critici die zeggen dat de gasvelden vanwege de hoge prijzen wel weer open moeten. Tegen iedereen die meent dat er met goede compensatie van Groningers wel weer te boren valt, zegt Vijlbrief dat het geen kwestie van geld is.

Vijlbrief zegt dat hij regelmatig naar Groningen gaat om van gedupeerden te horen tegen welke problemen zij aanlopen bij de schadeafhandeling en de trage versterkingsoperatie. Zeker 13.000 panden moeten worden versterkt, zodat ze niet direct instorten bij zwaardere bevingen. Daar moet, ondanks de nu al verlaagde productie, nog steeds rekening mee worden gehouden.

De verhalen van de Groningers sterken hem in de overtuiging dat er zo snel mogelijk een einde aan de gaswinning moet komen. "Na alle aardbevingen en alles wat je hoort in de enquête is het ontzettend belangrijk dat we ons woord houden", aldus Vijlbrief in een toelichtend gesprek tegen de NOS.