Podcast De Dag: waarom in Iran de hoofddoek af gaat

Tijdens een reis naar Iran in juni was het NOS-correspondent Daisy Mohr al opgevallen: per dag zag ze tientallen vrouwen die hun hoofddoek heel losjes of helemaal niet droegen. In de ruim 15 jaar dat ze in Iran komt, had ze nooit zoiets gezien. De vrouwen hadden er genoeg van, vertelden ze, ze wilden zich niet meer aan de regels houden.

Hoe gevaarlijk dat is, is de afgelopen twee weken gebleken. Een jonge vrouw die haar hoofddoek niet volgens de voorschriften droeg, overleed na een volgens ooggetuigen hardhandige arrestatie. Sindsdien zijn er hevige protesten, waarbij ook doden vallen. De veelal jonge bevolking lijkt in opstand te komen tegen de waarden waar het Iraanse regime voor staat.

In deze podcast vertelt correspondent Daisy Mohr over wat er al maanden broeide in Iran en wat nu tot een uitbarsting is gekomen. En over de hoofddoek die het symbool is geworden voor niet alleen de onderdrukking van vrouwen, maar van een veel grotere groep Iraniërs.

