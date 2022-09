Opeens heeft laatbloeier De Vries keus in dans om schaarse Formule 1-stoeltjes

Hij proefde dit jaar al drie Formule 1-cockpits: Nyck de Vries testte voor topteam Mercedes, middenmoter Aston Martin en achterhoedeteam Williams. Bij die laatste renstal maakte hij onlangs in Monza plotseling zijn Formule 1-debuut als vervanger van Alex Albon, die een blindedarmoperatie onderging. De Vries werd na de grand prix, die hem twee WK-punten opleverde, bedolven onder de complimenten. Coureurs, teambazen en journalisten strooiden met lof en de uitverkiezing tot 'driver of the day' vormde de spreekwoordelijke slagroom op de taart. 'Silly season' Maar een vast contract voor 2023 heeft hij nog niet getekend. "Deze fase heet niet voor niets het silly season", zegt De Vries. "Er zijn veel geruchten en het is allemaal ontzettend grillig. Vergelijk het met de handel in bitcoins; het is nóg onvoorspelbaarder. Ik heb niet overal invloed op en moet afwachten. Het is niet aan mij."

Nyck de Vries in Monza - ANP

Drie cockpits in 2022 dus: Mercedes, Aston Martin en Williams. Tot zover is het nog redelijk overzichtelijk en goed uit te leggen. De F1-auto's van Aston Martin en Williams zijn immers voorzien van Mercedes-krachtbronnen. De lijnen tussen de drie teams en de 27-jarige Fries zijn kort: hij is al enkele jaren verbonden aan Mercedes, won in dienst van het Duitse automerk de Formule E-wereldtitel en is samen Belg Stoffel Vandoorne reserverijder van de F1-stal die lang toonaangevend was. Het is een mooi visitekaartje: als Lewis Hamilton of George Russell om welke reden dan ook verhinderd zijn, kan De Vries worden opgetrommeld om subiet in te stappen.

Quote Hij verdient absoluut een vaste plek in de Formule 1. Jost Capito, teambaas Williams

Exact dat gebeurde begin deze maand in Monza, zij het bij een andere equipe. Mercedes leende De Vries spontaan uit voor een invalbeurt bij Williams. Het raceweekend werd een sprookje. 'Rookie' De Vries reed als negende over de streep en verdiende twee punten. De Vries figureert nu in een rijtje met grote F1-namen: Alain Prost, Jackie Stewart, Sebastian Vettel en Lewis Hamilton scoorden in hun eerste race ook meteen WK-punten. Zijn onverwachte puntenfinish opent deuren. Dat De Vries in de schijnwerpers stond bij Williams was al duidelijk. Volkomen logisch ook, beaamt teambaas Jost Capito. "Natuurlijk staat Nyck bij ons op de radar. Wij zijn hem dankbaar voor het geweldige resultaat, weten al lang hoe goed hij is en hij verdient absoluut een vaste plek in de Formule 1."

Mercedes-coureur George Russell over De Vries: "Nyck is een geweldige coureur en een goede vriend. Toen ik begon met karten, was hij het megatalent. De superster zelfs. Hij won alles. Er leek geen rem op te zitten. Nyck heeft veel krediet verdiend door Mercedes aan de Formule E-titel te helpen. Helaas zijn er in de Formule 1 maar twintig plekken. Het heeft lang geduurd voor hij zijn verdiende kans kreeg, maar ik gun hem dit enorm."

Capito heeft een vacature, nu de geflopte Canadees Nicholas Latifi na dit seizoen vertrekt, maar het is geen inkopper dat De Vries die cockpit kan claimen. De investeerders van Williams hebben uit marketing-overwegingen wel oren naar een Amerikaanse coureur. Bovendien toonde veldvuller Latifi jarenlang aan dat het in de Formule 1 niet louter draait om talent. De realiteit is dat De Vries helemaal niet meer afhankelijk is van Williams. Na de Italiaanse grand prix volgde een test bij het Franse Alpine, dat door het vertrek van tweevoudig kampioen Fernando Alonso ook een vacature heeft. Bovendien werd De Vries in Oostenrijk gesnapt in gezelschap van Red Bull-talentscout Helmut Marko. Marko overweegt De Vries te stallen bij Red Bulls tweede team Alpha Tauri (voorheen Toro Rosso). De topadviseur was ook degene die de destijds minderjarige Max Verstappen liet debuteren bij Toro Rosso en na ruim een seizoen promoveerde naar hoofdmacht Red Bull Racing. Marko kan een carrière maken en breken en speelt plotseling een sleutelrol in de carrière van De Vries.

Helmut Marko - ANP

Marko moet er wel een, naar eigen zeggen, waterdicht contract voor verscheuren. De link tussen Alpha Tauri en Alpine is in 1996 geboren in Rouen en heet Pierre Gasly. Alpine's flirt met de Fransman nadert een wederzijds jawoord en dat leidt tot een vrij stoeltje bij Alpha Tauri. De Vries heeft daarbij mazzel dat IndyCar-kanon Colton Herta geen serieuze optie meer is voor Marko. De Amerikaan heeft ondanks zijn imposante autosportcarrière niet genoeg punten voor de benodigde F1-superlicentie. Niet te vroeg juichen Al met al heeft Nyck de Vries inmiddels nauwe banden met de helft van de F1-teams. Alpha Tauri lijkt van de vijf de meest realistische optie voor een 2023-zitje, maar De Vries wil tijdens de stoeltjesdans niet te vroeg juichen. Talloze keren werd de laatbloeier afgeschreven, bijvoorbeeld na het winnen van de Formule 2-titel in 2019. Natuurlijk oogstte hij lof, maar de teneur van de verhalen was vooral dat hij er drie jaar voor nodig had om die titel te veroveren. Charles Leclerc (2017) en George Russell (2018) werden al in hun eerste seizoen F2-kampioen. Ook zijn titel in de elektrische raceklasse Formule E bracht De Vries geen wereldfaam.

Nyck de Vries - AFP