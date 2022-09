Brand stopt met pils brouwen in Wijlre, tientallen banen weg in Limburg

Bierbrouwer Brand stopt met het brouwen van pils in Wijlre, bij Maastricht. Als gevolg van de sluiting van de pils-brouwerij verdwijnen 48 banen bij de Limburgse brouwerij.

Het bedrijf in Wijlre blijft bestaan en legt zich toe op het brouwen van speciaal bier.

Volgens moederconcern Heineken zit er groei in zowel de verkoop van pils als die van speciaalbieren, maar is er in Limburg geen ruimte voor uitbreiding. "Je zit ingesloten tussen het dorp en de Geul. Vandaar dat we hebben besloten de productie van het pils te verplaatsen", aldus een woordvoerder bij 1Limburg.

Voor de medewerkers voor wie geen plaats meer is wordt gekeken naar andere passende functies binnen het bedrijf, schrijft de regionale omroep. Die nieuwe banen zullen niet in Wijlre zijn. "Mensen zouden in Den Bosch kunnen gaan werken of in Alken, in België. Als dat niet past, hebben we contact met de gemeente en zijn er andere mogelijkheden. Als ook dat niet lukt, is er een goede sociale regeling", aldus de woordvoerder van de brouwerij.