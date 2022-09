Boer volgt Van der Plas op als directeur turnbond KNGU

Remco Boer wordt de nieuwe algemeen directeur van turnbond KNGU. Hij is per 1 december de opvolger van Marieke van der Plas, die dit voorjaar opstapte om aan de slag te gaan bij kenniscentrum Rutgers. Sinds die tijd was Ton Leeggangers de interim-directeur van de KNGU.

Boer is geen onbekende in de sportwereld: hij was in het verleden directeur van het Kenniscentrum Sport Nederland en topman van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, NISB. Ook is hij bestuurslid geweest bij korfbalbond KNKV.

Van der Plas vertrok in maart bij de KNGU in een uiterst roerige periode, waarbij de Nederlandse turnsport te maken kreeg met een omvangrijk schandaal rond grensoverschrijdend gedrag.

Boer zegt uit te kijken naar zijn nieuwe functie als directeur: "De gymsport, met al haar disciplines, is een sterk merk en diepgeworteld in de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd heeft de bond, met al haar betrokken leden, een zware periode achter de rug. Ik kijk er enorm naar uit om vanuit positiviteit, veerkracht en vertrouwen samen te bouwen aan deze fantastische sport."

Vacatures ingevuld

Na het vertrek van Van der Plas waren er in maart vier belangrijke functies bij de KNGU vacant: ook technisch directeur Mark Meijers stapte op, vrouwenbondscoach Gerben Wiersma vertrok na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag en bij de mannen was bondscoach Bram van Bokhoven gestopt. Van Bokhoven nam wel de honneurs bij de vrouwen waar tijdens de Olympische Spelen in Tokio, samen met de Amerikaanse Aimee Boorman.

Met het aanstellen van Boer zijn al die vacatures nu ingevuld. Jeroen van Leeuwen werd in april benoemd tot technisch directeur, Jeroen Jacobs werd in juli aangesteld als nieuwe bondscoach van de vrouwen en de Belg Dirk van Meldert is tot het eind van dit jaar waarnemend bondscoach bij de mannen.