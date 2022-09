OESO: Ruslands agressieoorlog vertraagt economie wereldwijd

De Russische oorlog in Oekraïne treft wereldwijd de economie met lagere groei en hoge inflatie. Dat stelt de OESO, de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling in een tussentijds economierapport.

"De wereldeconomie heeft aan kracht ingeboet in de nasleep van Ruslands niet-uitgelokte, ongerechtvaardigde en illegale agressieoorlog tegen Oekraïne. De groei van het bruto binnenlands product is in veel economieën tot stilstand gekomen en economische indicatoren wijzen op een langdurige vertraging", aldus secretaris-generaal van de OESO, Mathias Cormann.

Volgens de OESO leidt de Russische oorlog en agressie tot energieschaarste en hoge energieprijzen, vooral in Europa. De kosten voor levensonderhoud worden nog hoger opgestuwd, terwijl de prijzen al gestegen waren in de nasleep van de coronapandemie.

Grote onzekerheid

De economische vooruitzichten en ramingen zijn met grote onzekerheid omgeven. De mogelijkheid van nog hogere voedsel- en energieprijzen kunnen meer mensen in armoede duwen en een koude winter kan in Europa leiden tot gastekorten met gevolgen voor huishoudens en bedrijven.

De inflatie zal volgens de OESO in de loop van 2023 geleidelijk afnemen door onder meer de renteverhogingen van centrale banken en een zwakkere economische groei. Voor 2022 raamt de Parijse organisatie de inflatie in de G20-economieën op 8,2 procent.

De groei van de wereldeconomie raamt de OESA voor dit jaar op een bescheiden 3 procent en voor 2023 op maar 2,2 procent. De economische groei verzwakt tot rond een half procent in de VS, tot een kwart procent in Frankrijk en Italië en in Duitsland zelfs een krimp van 0,7 procent. In de wintermaanden zou het zelfs in sommige landen tot recessie kunnen leiden, dus maandenlang een krimpende economie.