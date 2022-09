Linkse Franse politici in opspraak door huiselijk geweld

Volgens Bayou is een "onhoudbare situatie" ontstaan en stapt hij daarom op. "Ik word beschuldigd van feiten die ik zelf niet ken en waar ik mezelf niet tegen kan verdedigen", aldus de politicus in een korte verklaring.

Linkse politieke partijen in Frankrijk, die eerder dit jaar bijzonder goed scoorden bij de parlementsverkiezingen, zijn verwikkeld in een serie schandalen over huiselijk geweld. De voorzitter van de Franse milieupartij EELV, Julien Bayou, heeft vanochtend zijn functie neergelegd. Hij wordt door zijn ex-partner beschuldigd van psychologisch geweld. Ze zou een zelfmoordpoging hebben gedaan.

Hij kwam met die bekentenis nadat zijn vrouw naar de politie was gestapt. Quatennens besloot zichzelf terug te trekken uit de leiding van de partij. Maar de rel werd pas echt groot toen andere mannen in de partij het geweld bagatelliseerden.

Ondertussen is ook een andere linkse politicus in opspraak geraakt. Kamerlid Adrien Quatennens van La France Insoumise (LFI) erkende vorige week dat hij zijn vrouw tijdens hun scheidingsprocedure "een klap" heeft gegeven, te midden van andere soms gewelddadige ruzies.

LFI-oprichter Jean-Luc Mélenchon sprak in een tweet zijn steun uit voor het Kamerlid van zijn partij: "Hij kan rekenen op mijn vertrouwen en vriendschap." LFI-Kamerlid Manuel Bompard zei in een interview: "Een klap is nooit goed, maar een klap is niet hetzelfde als een man die zijn vrouw elke dag slaat."

Dat viel verkeerd bij veel vrouwen in de linkse partij. Zij zeiden dat mannen elkaar de hand boven het hoofd houden en geen enkele steun uitspreken voor de vrouwelijke slachtoffers. De LFI heeft veel feministen in de gelederen en maakt zich al jaren sterk voor de strijd tegen huiselijk en seksueel geweld.

'Gebrek aan solidariteit'

In een open brief spraken honderden linkse vrouwelijke politici zich vorige week uit tegen huiselijk geweld, "mannelijke solidariteit" en de omerta binnen de LFI.

"Een politieke partij met een feministisch programma mag nooit de agressors beschermen", schreven de vrouwen. "De feiten worden geminimaliseerd en er is een gebrek aan solidariteit en daarmee creëer je juist een cultuur van seksueel geweld."

De recente gevallen zijn des te pijnlijker voor links omdat de afgelopen maanden ook al twee andere politici van de LFI werden beschuldigd van seksueel wangedrag.

Geloofwaardigheid op het spel

Bij de Franse parlementsverkiezingen in juni de coalitie met EELV en LFI nog de grootste oppositiefractie in het parlement. Nu, drie maanden later, verkeren de partijen in crisissfeer. Hun geloofwaardigheid als feministische partijen staat op het spel vanwege de schandalen rond Quatennens en Bayou.

Ook inhoudelijk zijn ze uit het lood geslagen. In het parlement wordt volop gedebatteerd over dringende maatschappelijke kwesties, zoals de energiecrisis en de koopkracht. Daarover bestaan grote zorgen bij de Franse kiezers, maar de linkse oppositie is vooral met zichzelf bezig.