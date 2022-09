WK-selectie krijgt vorm: met deze 26 spelers kan Van Gaal naar Qatar

Dit was het voor Louis van Gaal en zijn staf. Dit was de interlandweek waarin de bondscoach antwoorden moest zien te krijgen op de meeste nog openstaande vragen rondom zijn WK-selectie van 26 spelers. Al moeten de beoogde spelers natuurlijk wel blijven 'leveren'. De deadline voor het opgeven van de WK-selecties is 13 november. We kruipen alvast even in de huid van de bondscoach, al zijn er op blessurevlak nog meerdere vraagtekens. Uitgangspunten zijn in ieder geval dat iedere positie dubbel bezet moet zijn en dat Van Gaal vier keepers wil meenemen.

4 keepers: Jasper Cillessen (NEC), Remko Pasveer (Ajax), Mark Flekken (SC Freiburg) en Justin Bijlow (Feyenoord) Jasper Cillessen en Remko Pasveer lijken te strijden om een plek in de basis in Qatar, waarbij Pasveer tegen Polen en België zijn visitekaartje afgaf door de nul te houden en tegen de Rode Duivels bovendien een prachtige reflex in huis had op een inzet van Amadou Onana. Al was het volgens Van Gaal geen moeilijke redding.

Remko Pasveer - Pro Shots

Tenzij Andries Noppert zich in de strafschoppentests afgelopen week heeft onderscheiden, gaan de andere twee plekken normaal gesproken naar Mark Flekken en Justin Bijlow. Tim Krul zegde af voor de tests en daarmee ook voor het WK. Voor Kjell Scherpen geldt min of meer hetzelfde als voor Noppert.

5 centrumverdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Virgil van Dijk (Liverpool), Matthijs de Ligt (Bayern München), Jurriën Timber (Ajax) en Stefan de Vrij (Inter) De keuze is reuze voor de drie posities in het centrum van de verdediging. Nathan Aké, Virgil van Dijk en Jurriën Timber vormen het beoogde basistrio en met Matthijs de Ligt en Stefan de Vrij heeft Oranje luxe alternatieven in het centrum en rechts centraal.

Jurriën Timber - Pro Shots

Als alternatief links centraal had Van Gaal Bruno Martins Indi op het oog, maar de aanvoerder van AZ haakte geblesseerd af en gaat het WK ook niet meer halen, zo onthulde de bondscoach na afloop van het duel met België. Dat biedt een beetje hoop voor Pascal Struijk (Leeds United), Armando Obispo (PSV) of Sven Botman (Newcastle United). Gezien de invalbeurt van Tyrell Malacia als linker centrale verdediger in de tweede helft tegen België en ook Daley Blind en de rechtsbenige Matthijs de Ligt als alternatieven, is het waarschijnlijker dat Van Gaal geen directe stand-in voor Aké oproept en een eventuele absentie op een andere manier wil oplossen.

4 wingbacks: Daley Blind (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Tyrell Malacia (Manchester United) en Devyne Rensch (Ajax) Met Blind en Malacia heeft Van Gaal zijn twee wingbacks op links al bepaald. Owen Wijndal zit in de wachtkamer. Op rechts staat Denzel Dumfries (Inter) en een van de voornaamste vragen bij de invulling van de WK-selectie is hoe de bondscoach het alternatief gaan invullen.

Denzel Dumnfries - Pro Shots

Devyne Rensch kreeg de afgelopen interlandweek de kans zich te laten zien, maar alleen op de trainingen. Tegen zowel Polen als België bleef Dumfries negentig minuten staan. Van Gaal kan ook weer terugvallen op de thuis tegen Wales zwak spelende Hans Hateboer, die nu werd gepasseerd. In dit kader mag Jeremie Frimpong, al twee keer in de voorselectie, ook nog hopen. De razendsnelle wingback maakte afgelopen vrijdag indruk bij Jong Oranje tegen Jong België. Wie weet als Frimpong ook blijft 'leveren' bij Bayer Leverkusen?

5 middenvelders: Frenkie de Jong (FC Barcelona), Steven Berghuis (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta) en Kenneth Taylor (Ajax) Met Frenkie de Jong en Berghuis is het beoogde basisduo op de twee minst diepe posities op het middenveld wel ongeveer duidelijk. Met De Roon en Koopmeiners heeft Van Gaal degelijke alternatieven tot zijn beschikking en met Taylor ook een gretig tweebenig talent dat op beide posities kan spelen.

Frenkie de Jong - Pro Shots

Jordy Clasie (AZ), Ryan Gravenberch (Bayern München), Joey Veerman (PSV) en Jerdy Schouten (Bologna) lijken alleen nog kansrijk als een van bovengenoemde spelers wegvalt. Als verrassing zou Van Gaal ook nog kunnen uitkomen bij Feyenoorder Quinten Timber, nu spelend bij Jong Oranje. Daarmee heeft hij meteen een alternatief als rechter wingback.

2 nummer 10's: Davy Klaassen (Ajax), Cody Gakpo (PSV) Klaassen en Gakpo zijn de volgens Van Gaal "complementaire" types op 10. Ze bieden allebei wat anders. Met Guus Til, nu niet uitgenodigd, als derde nummer tien, krijgt de selectie er vooral buiten het veld een positieve factor bij, maar de vraag is of Van Gaal dat belangrijk genoeg vindt.

Cody Gakpo - Pro Shots

"Ik heb een team nodig op het WK en spelers zoals Til zijn daarin belangrijk", zei Van Gaal eerder. "Het gaat er niet alleen om dat je vrolijk bent als je speelt, maar ook als je niet speelt." Georginio Wijnaldum heeft een wonder nodig om het WK te halen. Xavi Simons is er dichter bij, als het 19-jarige talent van PSV zijn ontwikkeling doorzet. "Als er opeens een groot talent opkomt, selecteer ik hem", sprak Van Gaal zondag nog hoopgevende woorden voor Simons.

6 aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (FC Barcelona), Vincent Janssen (Antwerp), Wout Weghorst (Besiktas), Noa Lang (Club Brugge) en Donyell Malen (Borussia Dortmund) Het basiskoppel voorin staat vast met Bergwijn en Depay. Als alternatief voor Depay is de vraag of Vincent Janssen zich voldoende heeft bewezen als balvaste echte spits. Tegen de Belgen werd hij bij rust al gewisseld. Brian Brobbey moet in het geval van een keuze voor Janssen nog geduld hebben.

Memphis Depay - Pro Shots

Als alternatief in de aanval hebben Noa Lang (Club Brugge) en Arnaut Danjuma (Villarreal) onder Van Gaal bewezen het team met specifieke kwaliteiten van een impuls te kunnen voorzien. Lang, die ook als aanvallende middenvelder kan fungeren, is echter nog geblesseerd en Danjuma is net fit na maanden blessureleed. De spelers die al even ontbreken - Danjuma miste de laatste twee interlandperiodes - hebben volgens Van Gaal een 'minnetje' omdat ze een deel van de omschakeling naar het nieuwe systeem hebben gemist. "Maar als hij in grootse vorm is, ga ik hem er natuurlijk bij nemen", zei Van Gaal over Danjuma. Ook Donyell Malen is pas net fit en miste eveneens de afgelopen twee interlandperiodes. Voor hem wordt het zaak zich te laten zien bij Dortmund. Als pinchhitter heeft Van Gaal de keus uit Wout Weghorst en Luuk de Jong. Of neemt de bondscoach ze allebei mee?