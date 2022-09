Trotse coaches Federer kijken terug: 'Voor 99,9 procent is het een fantastische tijd geweest'

Het is goed voor te stellen dat Luthi en Ljubicic al jarenlang aan Federer zijn verbonden. De coaches tonen zich in de interviews uiterst vriendelijk en nemen de tijd. Het past bij de kernwaarden die Federer altijd heeft uitgestraald.

"Ik had vooral een leeg gevoel toen Roger mij belde en het nieuws vertelde", aldus Luthi, die ook de Davis Cup-captain van Zwitserland is.

Voor Ljubicic, zelf een oud proftennisser, kwam het 'afscheidstelefoontje' van Federer afgelopen zomer niet als een verrassing. "Ik vond het jammer, maar het hing al een tijd in de lucht. Het was geen schok voor mij", aldus de Kroaat.

De 41-jarige Zwitser vierde in Londen zijn afscheid in het bijzijn van zijn familie en vrienden, maar ook zijn coaches Severin Luthi en Ivan Ljubicic waren uitgenodigd. Beiden zijn al jarenlang verbonden aan Federer.

De Zwitserse tennislegende blikt op de Laver Cup in Londen terug op zijn afscheid als proftennisser en is blij wat het tennis hem allemaal heeft gebracht. - NOS

De twee bewaren ontzettend goede herinneringen aan Federers Australian Open-titel in 2017. De Zwitser kon door een knieblessure zes maanden niet tennissen, maar bij zijn terugkeer in Melbourne viel alles op zijn plaats.

En uitgerekend Rafael Nadal, de grote rivaal van Federer, werd toen in een prachtige vijfsetter verslagen. "Het was een belangrijk moment in de geschiedenis van het tennis", vindt Ljubicic. Luthi zet deze titel ook bovenaan zijn lijst, maar benoemt meerdere hoogtepunten. "Het winnen van de Davis Cup in 2014 was eveneens onvergetelijk."