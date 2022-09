Man schiet rekruteringsofficier neer in Siberisch registratiekantoor

Head of Ust-Ilimsk (Russia) military enlistment office shot at work — VIDEO https://t.co/3DtJWICYNt pic.twitter.com/Ll4L50S39M

In een andere video identificeert de schutter zich tegenover de politie als de 25-jarige Ruslan Zinin. Volgens de gouverneur van de regio is hij gearresteerd en zal hij worden gestraft.

De officier ligt in kritieke toestand op de intensive care. Volgens persbureau Reuters gaat het om het hoofd van het rekruteringskantoor. De gouverneur heeft opdracht gegeven om het kantoor beter te beveiligen.

President Poetin kondigde vorige week een gedeeltelijke mobilisatie af. 300.000 reservisten worden opgeroepen om mee te vechten in de oorlog in Oekraïne.

Op de maatregel volgden dezelfde dag nog protesten in verschillende Russische steden. Ook afgelopen weekend gingen in tal van steden verspreid over het hele land mensen de straat op. De politie pakte honderden mensen op.