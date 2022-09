BMX'ster Laura Smulders wint in Bogotá en verstevigt leiding in WB-klassement

De Amerikaanse Alise Willoughby werd tweede, brons was er voor de Australische Lauren Reynolds. Manon Veenstra werd zesde in de finale. Merel Smulders, de jongere zus van Laura, haalde de eindstrijd zondag niet.

De 28-jarige Smulders boekte haar derde zege in zes wedstrijden van dit wereldbekerseizoen. Eind mei was ze twee keer de sterkste in Glasgow. Op haar thuisbaan Papendal werd ze een maand later twee keer tweede. Ook zaterdag werd ze in Colombia tweede, achter de Britse olympisch kampioene Bethany Shriever.

"Zaterdag maakte ik een paar foutjes op het eerste rechte stuk. Dat ging nu een stuk beter", aldus Smulders. "Mijn benen voelden het hele weekend al goed, dus dit is super."

In het wereldbekerklassement verstevigde Smulders haar leiding. Ze heeft nu 2.790 punten, bijna 700 meer dan de nummer twee, de Zwitserse Zoé Claessens. Volgend weekeinde volgen de laatste twee wereldbekerwedstrijden, eveneens in Bogotá.

Rentree Kimmann in wereldbeker

Bij de mannen was Niek Kimmann voor het eerst dit seizoen present bij een wereldbekerwedstrijd. Zaterdag was de olympisch kampioen de beste in Bogotá, zondag werd hij in de halve finales uitgeschakeld. De Amerikaan Cameron Wood won de finale en boekte zijn eerste wereldbekerzege.